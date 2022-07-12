بحث الصلات بين مساعدي ترامب ومتشددين في جلسة استماع بشأن هجوم الكابيتول

أوليفييه دولييري ا ف ب/ارشيف

جلسة عامة في الكابيتول في واشنطن بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2022 للجنة المعنية في التحقيق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على الكابيتول

واشنطن (أ ف ب) – تبحث لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق في هجوم العام 2021 على مبنى الكابيتول في الصلات بين مساعدين للرئيس السابق دونالد ترامب ومجموعات يمينية متشددة خلال جلسة استماع سابعة تعقدها الثلاثاء.

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وقالت النائبة الديموقراطية زوي لوفغرين "سنعمل على ربط الأحداث خلال هذه الجلسات بين تلك المجموعات وأولئك الذين كانوا في الأوساط الحكومية وحاولوا قلب نتيجة الانتخابات".

وأوضحت لـ"سي إن إن" بأن الجلسة ستركّز على العلاقات بين الدائرة المقرّبة من ترامب ومجموعتي "أوث كيبرز" و"براود بويز".

واقتحم أعضاء المجموعتين مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 إلى جانب الآلاف من أنصار ترامب في محاولة لمنع المصادقة على فوز الرئيس الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات.

ويتوقع بأن يدلي العضو السابق في "أوث كيبرز" جيسون فان تاتنهوف بشهادته خلال جلسة استماع الثلاثاء المتلفزة التي تبدأ عند الساعة 13,00 (17,00 ت غ) وتتواصل ساعتين على الأقل.

ووُجّهت اتهامات لخمسة من أعضاء "براود بويز" بالتآمر لإثارة الفتن في حزيران/يونيو على خلفية هجوم الكابيتول. وتم توجيه اتهامات أيضا لـ11 عضوا في "أوث كيبرز" بالتآمر لإثارة الفتنة وأقر ثلاثة منهم بذنبهم.

وتم توقيف أكثر من 850 شخصا على خلفية اقتحام أنصار ترامب الكونغرس، لكن لا يواجه غير الأشخاص الـ16 المذكورين اتهامات بالتآمر لإثارة الفتنة والتي تحمل عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.

وتحاول اللجنة تحديد إن كان لترامب أو مساعديه أي دور في التخطيط للهجوم العنيف على مقر الكونغرس أو التشجيع عليه، ووجّهت مذكرات استدعاء لعدد من مستشاري ومساعدي الرئيس السابق.

ويمكن أن يتم عرض مقتطفات الثلاثاء لمقابلة مدتها ثماني ساعات أجرتها اللجنة الجمعة مع المستشار القانوني للبيت الأبيض في عهد ترامب بات شيبولوني.

وأسفر هجوم الكابيتول عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 140 شرطيا بجروح وأعقب خطابا حماسيا ألقاه ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض.

وعزل مجلس النواب ترامب مرة ثانية تاريخية بعد هجوم الكابيتول واتُّهم بالتحريض على التمرّد، لكن مجلس الشيوخ برّأه.

"لحظة مفصلية"

وستكون جلسة استماع الثلاثاء الأولى منذ الإفادة اللافتة التي أدلت بها كاسيدي هاتشنسون التي كانت مساعدة مارك ميدوز، كبير موظفي ترامب.

وأفادت هاتشنسون أنها تلقت معلومات تفيد بأن ترامب اندفع بغضب نحو سائقه من الحراسة الخاصة وأمسك بمقود سيارته الليموزين مطالبا الانضمام إلى الحشد الذي توجّه إلى الكونغرس.

ولفت مساعد للجنة الخاصة إلى أن جلسة استماع الثلاثاء ستركّز على تغريدة نشرها ترامب في 19 كانون الأول/ديسمبر دعا فيها أنصاره للقدوم إلى واشنطن في السادس من كانون الثاني/يناير وهو يوم تعهّد بأن يكون "صاخبا".

وقال المساعد "بدأوا فورا الاستجابة إلى دعوته عبر التركيز على هذا الموعد.. سنناقش كيف كانت تلك لحظة مفصلية أطلقت العنان لسلسلة من الأحداث".

ونُشرت التغريدة بعد أكثر من ساعة بقليل من عقد ترامب لقاء في البيت الأبيض مع محاميه رودي جولياني والجنرال السابق مايك فلين ومحامية أخرى هي سيدني باول، وفق ما أوضح المساعد.

وستبحث الجلسة كذلك في محاولات بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين الضغط على نائب الرئيس مايك بنس لمنع المصادقة على نتيجة الانتخابات.

ورفض قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز تأجيل محاكمة مستشار ترامب السابق ستيف بانون الذي اتُّهم بازدراء الكونغرس لرفضه مذكرة استدعاء طلبت منه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تابعة للكونغرس.

وقال نيكولز "لا أرى مبررا لإطالة أمد هذه القضية أكثر"، مصدرا أمرا بأن تبدأ المحاكمة في موعدها في 18 تموز/يوليو.

وتراجع بانون (68 عاما) عن موقفه مؤخرا وعرض الإدلاء بشهادته لكن مدعي وزارة العدل رفضوا الخطوة على اعتبارها "محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنّب المحاسبة".

© 2022 AFP