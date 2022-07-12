بطولة إيطاليا: فيليبو إنزاغي مدرباً لريجينا من الدرجة الثانية

البرتو بيتسولي ا ف ب/ارشيف

فيليبو انزاغي في لقطة له عندما كان مدربا لبينيفينتو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020

باريس (أ ف ب) – أعلن نادي ريجينا من الدرجة الثانية الثلاثاء التعاقد مع المدرب فيليبو إنزاغي من دون نادٍ منذ اقالته من تدريب بريشيا في آذار/مارس، للاشراف على الفريق.

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وسيشرف المهاجم الدولي السابق ونجم ميلان في سن الـ 48 عاماً على ريجينا صاحب المركز الرابع عشر في الموسم المنصرم، لمدة ثلاثة أعوام.

قال رئيس النادي مارتشيلو كاردونا عبر الموقع الرسمي "أنا راض جداً، وكما اعتقد، جماهيرنا أيضاً. مع بيبيو إنزاغي لدينا البرهان عن التصميم بالطريقة التي يدعم فيها فيليتشي سالاديني (المالك الجديد للنادي) المشروع الذي بنيناه".

بدأ إنزاغي مسيرته التدريبية مع ناديه السابق "روسونيري" بين عامي 2013 و2015 (بداية دون 19 عاماً ثم الفريق الاوّل)، قبل أن يجلس على دكة فينيتسيا من الدرجة الثالثة، ليصعد به إلى الثانية. لاحقاً، انتقل إلى بولونيا لفترة قصيرة لينتهي به المطاف باقالته في كانون الثاني/يناير 2019.

واستعاد الإيطالي بريقه في بينيفينتو الذي ساهم في صعوده إلى الدرجة الأولى في موسم 2019-2020، ليعود ويهبط إلى الثانية في الموسم التالي. أدار بريشيا في الدرجة الثانية في مغامرة انتهت باقالته أيضاً.

© 2022 AFP