بطولة السعودية: النصر يتعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا

خوان باريتو ا ف ب

الحارس الكولومبي دافيد اوسبينا يحتفل بعد هدف لمنتخب بلاده ضد تشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. بارانكيا، كولومبيا في 9 أيلول/سبتمبر 2021

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا حتى عام 2024 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نابولي الإيطالي.

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وقال النصر في حسابه على تويتر "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده دافيد اوسبينا وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لسنتين، متمنين له التوفيق".

وأمضى الحارس البالغ 33 عاماً أربعة مواسم في صفوفه نابولي، أولها كان على سبيل الإعارة من أرسنال الإنكليزي قبل التوقيع نهائياً لصالح الفريق الجنوبي الذي خاض معه بالمجمل 103 مباريات في جميع المسابقات، بينها 81 في الدوري الإيطالي.

ورغم أنه دافع عن ألوان أرسنال أربعة مواسم بين 2014 و2018، اكتفى أوسبينا بخوض 70 مباراة مع الفريق اللندني، بينها 29 فقط في الدوري الممتاز، وذلك بعدما دافع عن عرين نيس الفرنسي في 199 مباراة بين 2008 و2014.

وبدأ أوسبينا مشواره عام 2006 محلياً مع أتلتيكو ناسيونال الذي بقي في صفوفه حتى 2008 قبل بدء رحلته في القارة الأوروبية.

ويتصدر أوسبينا لائحة اللاعبين الأكثر مشاركة مع المنتخب الكولومبي بعدما خاض 124 مباراة، متقدماً على المهاجم الشهير كارلوس فالديراما (111 بين 1985 و1998) ولاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي خوان كوادرادو (111).

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