تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة الأربعاء بشأن أزمة الحبوب

جينيا سافيلوف ا ف ب

حصاد القمح في أحد حقول منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الأول من تموز/يوليو 2022

اسطنبول (أ ف ب) – أعلنت تركيا أنها ستستضيف وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة الأربعاء لبحث استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود.

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ويأتي الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع أسعار الغذاء حول العالم جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد أوكرانيا من بين أكبر مصدري القمح وغيره من الحبوب في العالم.

لكن السفن الحربية الروسية والألغام التي زرعتها كييف في أنحاء البحر الأسود تسببت بتوقف صادراتها.

وتقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، جهود استئناف شحنات الحبوب.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الثلاثاء عن الاجتماع لكن من دون أن يحدد الشخصيات التي ستمثل كل طرف.

وقال "ستعقد وفود عسكرية من وزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد من الأمم المتحدة، محادثات غداً (الأربعاء) في اسطنبول بشأن إيصال شحنات الحبوب المتوقفة في الموانئ الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق الدولية".

© 2022 AFP