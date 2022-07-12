طواف فرنسا: نيلسن يحرز المرحلة العاشرة وبوغاتشار يحتفظ بالصدارة

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

الدراج الدنماركي ماغنوس كورت نيلس عقب فوزه بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بين مورزين وميجيف في جبال الألب في 12 تموز/يوليو 2022

ميجيف (فرنسا) (أ ف ب) – فاز الدراج الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن بالمرحلة العاشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية بين مورزين وميجيف بمسافة 148 كيلومتراً الثلاثاء، بعد صراع مشوق في القسم الأخير صعوداً، فيما احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار بالقميص الأصفر.

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وتوقفت المرحلة قرابة ربع ساعة بسبب مظاهرة قام بها نشطاء مؤيدون للمناخ.

وتفوق نيلسن (29 عاماً) بفارق ضئيل جداً على الاسترالي نيك شولتز، فيما احتل الإسباني لويس ليون سانشيس المركز الثالث متأخراً بفارق 7 ثوانٍ في المرحلة التي انتهت صعوداً بمسافة 19.2 كيلومترًا.

وهو الفوز الثاني لنيلسن في طواف فرنسا، بعد أربعة أعوام من تحقيقه باكورة انتصاراته.

وتأخر بوغاتشار المتوج باللقب في العامين الماضيين عن باقي الدراجين بفارق 8.54 دقائق في المركز العشرين، ليتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشر في الترتيب العام لينارد كامنا، صاحب المركز العاشر، إلى 11 ثانية فقط.

تقدمت مجموعة من 25 دراجاً بعد حوالي 60 كيلومتراً، ليعود الإيطالي ألبرتو بيتيول وينفرد بالصدارة قبل 42 كيلومتراً من النهاية، إلاّ أن المنافسات توقفت جراء قطع تسعة متظاهرين الطريق قبل أن تعتقلهم السلطات الأمنية الفرنسية.

انطلقت المنافسات مجدداً قبل 38 كيلومترًا من النهاية، ليتقدم بيتيول منافسيه، في حين اعتمد سانشيس الهجوم وتقدم قبل ستة كيلومترات من النهاية.

غير أن مجموعة من الدراجين تمكنت من اللحاق بالاسباني المخضرم (38 عاماً) في محاولة لحسم الفوز.

وفشل كامنا الذي كان في وضع يسمح له بانتزاع القميص الأصفر من بوغاتشار في مسعاه، لكنه تمكن من التقدم للمركز الثاني في الترتيب العام.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة العاشرة:

1- الدنماركي ماغنوس كورت نيلسن 3.18:50 ساعات

2- الاسترالي نيك شولتز بنفس التوقيت

3- الإسباني لويس ليون سانشيس بفارق 7 ث.

4- الأميركي ماتيو جورجنسون بفارق 8 ث.

5- الهولندي ديلن فان بارلي بفارق 10 ث.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 33.43:44 ساعة

2- الألماني لينارد كامنا بفارق 11 ثانية

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 7 ث.

4- البريطاني غيراينت توماس بفارق 1:17 دقيقة

5- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:25 د.

© 2022 AFP