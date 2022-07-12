قمة بين بوتين ورئيسي وإردوغان بشأن سوريا في طهران في 19 تموز/يوليو (الكرملين)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) وهو يتحدث إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (مين) خلال اجتماع في موسكو بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2022

موسكو (أ ف ب) – يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه التركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "يتم التحضير لزيارة الرئيس (بوتين) إلى طهران في 19 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أنه سيناقش الملف السوري مع نظيريه الإيراني والتركي.

وتجري سوريا وتركيا وإيران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليها "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع الدامي الذي اندلع قبل 11 عاما في سوريا.

وستكون هذه ثاني زيارة يجريها بوتين إلى الخارج منذ أرسل قواته إلى أوكرانيا أواخر شباط/فبراير، بعدما زار طاجيكستان أواخر حزيران/يونيو.

وذكر الكرملين بأن بوتين سيعقد محادثات منفصلة مع إردوغان في طهران، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعرض الرئيس التركي منذ أشهر لقاء بوتين، في وقت تحاول أنقرة لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

© 2022 AFP