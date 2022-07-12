مهرجان البندقية السينمائي يطالب بإطلاق سراح المخرج الإيراني جعفر بناهي

عطا كيناري أ ف ب/ارشيف

روما (أ ف ب) – طالب مهرجان البندقية، أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، الثلاثاء بـ"إطلاق سراح فوري" للمخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي غداة توقيفه في طهران الاثنين.

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وفي بيان، أعرب بينالي البندقية، وهو الجهة المشرفة على المهرجان السينمائي في المدينة الإيطالية، عن "عميق الاستياء" بعد توقيف المخرج "لتظاهره مع زملاء آخرين ضد توقيف السينمائيين الآخرَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد".

وأضاف البيان "يضم بينالي البندقية صوته إلى أصوات أخرى كثيرة علت في العالم للتنديد بأعمال القمع الحاصلة، ويطالب بإطلاق سراح المخرجين الموقوفين فوراً".

وتأتي هذه الدعوة بعد استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين في روما من جانب نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وفي بيان نُشر مساء الاثنين، لم تتطرق وزارة الخارجية الإيطالية إلى هذه التوقيفات التي أثارت موجة استنكار في عالم السينما.

ويعدّ بناهي البالغ 62 عاما، من أبرز المخرجين في الجمهورية الإسلامية، ونال جوائز دولية عدة أهمها جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي عام 2015 عن "تاكسي طهران"، وأفضل سيناريو في مهرجان كانّ 2018 عن فيلمه "ثلاثة وجوه".

وعُرف بناهي بمواقفه المعارضة للسلطات في بلاده. وأوقف عام 2010 وتمت إدانته لاحقا بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية. وحكم عليه بالسجن ستة أعوام والمنع من إخراج الأفلام أو كتابتها لمدة 20 عاما، أو السفر والتحدث الى وسائل الإعلام، وذلك في أعقاب تأييده التحركات الاحتجاجية التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في العام 2009.

ويأتي توقيف بناهي بعد الكشف الجمعة عن توقيف المخرجَين محمد رسول آف ومصطفى آل أحمد بتهمة "الاخلال بالنظام العام" في إيران.

© 2022 AFP