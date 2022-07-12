نجم مانشستر يونايتد السابق لويس ناني يوقع مع ملبورن فيكتوري

فرانسيسكو ليونغ ا ف ب/ارشيف

لويس ناني خلال حصة تمرينية مع البرتغال في ضواحي باريس عشية نصف نهائي كأس اوروبا 2016 ضد ويلز في 5 تموز/يوليو 2016

سيدني (أ ف ب) – التحق الجناح السابق في مانشستر يونايتد الإنكليزي والمنتخب البرتغالي لويس ناني بالدوري الأسترالي لكرة القدم من أجل الدفاع عن ألوان ملبورن فيكتوري، في صفقة تُعتبر الأهم منذ سنوات بالنسبة لدوري "أي ليغ".

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ووقع ابن الـ35 عاماً عقداً مع الفريق الأسترالي لمدة عامين قادماً من فينيتسيا الإيطالي الذي هبط في نهاية الموسم المنصرم الى دوري الدرجة الثانية.

وكان ناني مرتبطاً بفينيتسيا حتى نهاية موسم 2022-2023، لكن بعد هبوط الفريق الى الدرجة الثانية فسخ الطرفان العقد بالتراضي.

وقال مدرب ملبورن فيكتوري توني بوبوفيتش في بيان الثلاثاء "نحن فخورون بنجاحنا في ضم لاعب مثل ناني الى نادينا ونعتقد أنه سيكون قيمة إضافية رائعة لملبورن فيكتوري والدوري الأسترالي بأكمله".

وتابع "لقد أمضى مسيرة ناجحة رائعة على مستوى الأندية والمستوى الدولي ونعتقد أن جودته وخبرته ستلعبان دوراً مؤثراً جداً في تحقيق طموحاتنا هذا الموسم".

وسيكون ناني الذي خاض 112 مباراة مع البرتغال وفاز بالدوري الإنكليزي أربع مرات مع مانشستر يونايتد بعد دفاعه عن ألوان "الشياطين الحمر" من 2007 حتى 2015 قبل التنقل بين فنربغشه التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي وسبورتينغ البرتغالي وأورلاندو سيتي الأميركي وفينيتسيا، أكبر اسم يصل الى الدوري الأسترالي "أي ليغ" منذ الإيطالي أليساندرو دل بييرو عام 2012.

وقال ناني الذي توج مع المنتخب البرتغالي بكأس أوروبا عام 2016، إنه "متحمس للقدوم الى الدوري الأسترالي مع ملبورن فيكتوري وأتطلع الى التحدي الذي ينتظرنا".

ويلتقي ملبورن فيكتوري مع مانشستر يونايتد في مباراة ودية الجمعة في إطار جولة الفريق الإنكليزي الاستعدادية للموسم الجديد في آسيا وأستراليا، لكن من غير المتوقع أن يكون ناني متاحاً لمواجهة فريقه السابق.

© 2022 AFP