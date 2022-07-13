إيران تعلن توقيف أعضاء "خلية إرهابية" على صلة بتنظيمات كردية

جو كلامار ا ف ب/ارشيف

علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021

طهران (أ ف ب) – أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) في إيران الأربعاء توقيف عشرة أشخاص في شمال غرب البلاد كانوا يشكّلون "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيمات انفصالية كردية متمركزة في شمال العراق.

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وأفادت الوزارة في بيان عن رصد "تحركات خلية إرهابية تابعة لانفصاليين أشرار شمال غرب البلاد، والقبض على جميع أعضائها".

وأوضحت أن الخلية ضمت عشرة أشخاص،وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تشمل "التدمير والتفجير واستهداف المراكز والمؤسسات الحيوية والاقتصادية داخل البلاد، وإثارة الفوضى على الطرق وابتزاز المواطنين"، مشيرة الى ضبط أجهزة اتصال وأعتدة عسكرية وذخائر.

وأكدت أن الخلية "كانت تتلقى الدعم من زمر إرهابية شريرة في اقليم كردستان العراق، وقام أعضاؤها بالتسلل الى الأراضي الإيرانية عبر حدود (محافظة) أذربيجان الغربية".

وسبق لسلطات الجمهورية الإسلامية أن اتهمت مجموعات "معادية للثورة" متمركزة في شمال العراق، بالضلوع في هجمات داخل أراضيها، مثل الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة الكردستاني.

وشهدت مناطق حدودية في شمال إيران وشمال غربها في الأعوام الماضية اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين أكراد، في حين قامت القوات المسلحة الإيرانية باستهداف مواقع لهؤلاء المتمردين في شمال العراق المجاور.

وجددت وزارة الأمن الإيرانية دعوة سلطات إقليم كردستان العراق المتمتّع بالحكم الذاتي "لطرد جميع العملاء الارهابيين والعناصر الشريرة والأعداء الذين يسعون لزعزعة أمن واستقرار الشعب، الى خارج الاقليم".

© 2022 AFP