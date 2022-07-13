العين الاماراتي يتعاقد مع الجناح الأوكراني يارمولينكو

رادوسلاف يوزفياك ا ف ب

أندري يارمولنكو يحتفل بعد التسجيل لأوكرانيا في مرمى جمهورية إيرلندا في دوري الأمم الأوروبية. 14 حزيران/يونيو 2022

ابوظبي (أ ف ب) – أعلن نادي العين، بطل الدوري الاماراتي لكرة القدم، الأربعاء تعاقده مع الجناح الدولي الأوكراني أندري يارمولينكو حتى 2023 قادماً من وست هام الانكليزي.

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واصبح يارمولينكو (32 عاماً) أوّل لاعب أوكراني يلعب للعين الذي يدرّبه مواطنه سيرغي ريبروف وقاده الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري، بعد غياب منذ 2018 عن منصات التتويج في كافة المسابقات.

وذكر الموقع الرسمي لبطل الامارات أن يارمولينكو أعرب عن سعادته بالانضمام للعين، مؤكداً حرصه على اظهار روحه القتالية في الدفاع عن شعار ناديه الجديد، لتحقيق أهدافه على المستوى الشخصي والتي تتسق مع طموحات زملائه اللاعبين وتطلعات إدارة النادي.

وسبق للاعب الدولي منذ 2009 أن دافع عن ألوان دينامو كييف من 2008 حتّى 2017، وسجل له 137 هدفاً. انتقل الى بوروسيا دورتموند الألماني (2017- 2018) ثم وست هام، ليسجل مع الأخير 13 هدفاً في مختلف المسابقات.

© 2022 AFP