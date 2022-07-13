بايدن سيقلل الاتصال المباشر خلال جولته الشرق أوسطية تحاشيا لكورونا

نغان ماندل ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى وصوله غلى إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بقبضة اليد في مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 13 تموز/يوليو 2022

القدس (أ ف ب) – أكد البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس جو بايدن "سيقلل الاتصال قدر الإمكان" خلال رحلته إلى إسرائيل والسعودية على أثر ازدياد انتشار فيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

حطت طائرة الرئاسة الأميركية بعد ظهر الأربعاء في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وسيغادر بايدن إسرائيل الجمعة إلى السعودية في زيارة مثيرة للجدل يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين على متن الطائرة المتوجهة إلى إسرائيل "نحاول تقليل الاتصال قدر الإمكان".

وحول ما إذا كان الهدف من الإجراء يكمن في الحيلولة دون مصافحة بايدن لولي العهد السعودي، قالت جان بيير "أقول إن هناك تغييرًا" في البروتوكولات الصحية.

وأوضحت أنه من "الممكن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية الإضافية".

وصف بايدن (79 عاما) السعودية في 2018 بالدولة "المنبوذة" في أعقاب مقتل الصحافي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة، والمعروف بانتقاده لحكام المملكة.

وعلى مدرج المطار، امتنع بايدن عن مصافحة نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد وغيرهما من الشخصيات الذي وصلت لاستقباله.

واكتفى الرئيس الأميركي ومستقبليه بالملامسة بقبضة اليد مع تربيت على الأكتاف والتحدث معهم عن قرب وبدون وضع كمامة واقية.

لكن ما لبث بايدن أن خرق النظام بمصافحته زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو. أطيح العام الماضي بنتانياهو بعد بقائه 12 عاما متواصلة في منصبه الذي يأمل بالعودة إليه بعد الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد مشاهدة بايدن وهو يصافح النواب في البيت الأبيض خلال أحد اللقاءات مؤخرا.

سيصل بايدن الجمعة إلى السعودية في رحلة مباشرة غير مسبوقة بين الدولة العبرية والسعودية التي لم تعترف بإسرائيل كدولة بعد.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سافر برحلة مباشرة من السعودية إلى تل أبيب في زيارة تاريخية قام بها في العام 2017.

© 2022 AFP