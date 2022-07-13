تشلسي يعلن تعاقده مع رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب) – أصبح اللاعب الدولي رحيم سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، منهياً حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

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وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم انكلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

وكان غرّد سترلينغ على موقع تويتر رسالة الوداع "سبعة مواسم، 11 لقباً كبيراً، حياة غنية بالذكريات. يا له من مسار!".

تابع اللاعب "وصلت إلى مانشستر بعمر العشرين. أرحل اليوم كرجل. شكرا لدعمكم الصادق. تشرّفت بارتداء قميص مانشستر سيتي".

ويرافق سترلينغ حاليا تشلسي في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، حيث يحوّل أنظاره حاليا لتحقيق النجاحات مع المدرب الألماني توماس توخل.

وقال عقب الإعلان الرسمي في بيان "من الواضح أنني حققت الكثير في مسيرتي حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه وأنا أتطلع حقًا للقيام بذلك بقميص تشلسي، تحت اشراف توماس".

وأضاف "لندن هي موطني وحيث بدأ كل شيء بالنسبة لي، ومن المدهش الآن أن أتيحت لي الفرصة للعب أمام الأصدقاء والعائلة اسبوعيا في ستامفورد بريدج".

بحسب سكاي، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).

وأحرز سترلينغ، 27 عاماً، لقب الدوري الإنكليزي أربع مرات مع سيتي منذ انضمامه من ليفربول في 2015، ولعب دوراً أساسياً في التشكيلة في أول مواسمه على ملعب الاتحاد. سجل لاعب تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا 131 هدفاً في 337 مباراة مع سيتي.

وتراجع موقعه داخل تشكيلة الفريق الأزرق، مع قدوم جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه، في رقم قياسي ضمن البريميرليغ، وبروز فيل فودن خريج أكاديمية النادي.

وكان سيتي عزّز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النروجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس.

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