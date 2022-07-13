طواف فرنسا: الدنماركي فينغيغارد يظفر بالمرحلة 11 وصدارة الترتيب العام

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الدنماركي يوناس فينغيغارد يحرز المرحلة الحادية عشرة من طواف فرنسا ويتصدر الترتيب العام

سير شوفالييه (فرنسا) (أ ف ب) – قفز الدنماركي يوناس فينغيغارد إلى صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، مع إحرازه المرحلة الحادية عشرة الجبلية الأربعاء، في ظل تراجع حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار متأثراً بالحرارة والمرتفعات.

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وأنهى فينغيغارد السباق في المركز الأول متقدماً بفارق 59 ثانية على الكولومبي نايرو كوينتانا، فيما احتل الفرنسي رومان باردي المركز الثالث بفارق دقيقة و10 ثوان.

في المقابل، بدا بوغاتشار منهكاً وشاحب الوجه عند نقطة النهاية على قمة كول دو غرانيون، فوصل في المركز السابع متأخراً بفارق دقيقتين و53 ثانية عند القمة التي تشكّل 9.2 في المئة من 11.5 كيلومتراً من الصعود النهائي في جبال الألب الجنوبية.

وفي الترتيب العام، بات فينغيغارد متصدراً بفارق دقيقتين و16 ثانية عن باردي، بينما تراجع بوغاتشار إلى المركز الثالث مع فارق دقيقتين و22 ثانية.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 11:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 4.18:02 ساعات

2- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 59 ثانية

3- الفرنسي رومان باردي بفارق 1:10 د.

4- البريطاني غيرانت توماس بفارق 1:38 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 2:04 د.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 41:29.59 ساعة

2- الفرنسي رومان باردي بفارق 2:16 د.

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:22 د.

4- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:26 د.

5- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 2:37 د.

© 2022 AFP