مونديال يوجين: الآمال القطرية معلقة على برشم للاحتفاظ باللقب

الدوحة (أ ف ب) – يقود بطل العالم في الوثب العالي معتز برشم الآمال القطرية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين الأميركية في الفترة بين 15 و24 تموز/يوليو الحالي.

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وغاب برشم (31 عاماً) عن المنافسات منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مناصفة مع الايطالي جانماركو تامبيري، قبل أن يظهر في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي عندما حلّ ثانياً (2.30 م) خلف الكوري الجنوبي سانغهيوك وو (2.33 م) في أيار/مايو الماضي.

ضمن برشم مشاركته في يوجين باعتباره حاملاً للقب نسخة العام 2019 على استاد خليفة الدولي في الدوحة بقفزة بلغت 2.37 م، علما أنه توّج بطلاً لنسخة 2017 في لندن بعدما كان حلّ رابعاً في بكين 2015 وثانياً في موسكو 2013 وسابعاً في دايغو الكورية الجنوبية عام 2011.

وقال خالد راشد المري المدير التنفيذي للاتحاد القطري في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن تحضيرات برشم تمت وفق ما هو مخطط لها، وسارت كما هو معتاد قبيل المشاركة في أية مناسبة، واصفاً البطل الأولمبي بـ "المحترف بما يكفي كي يعرف أين يمضي، ويعرف الهدف من كل تظاهرة رياضية يشارك بها"، مشدداً على أن الاتحاد لا يضع الضغوط من خلال رفع سقف التوقعات.

تحضيرات وازنة

برشم الذي وصلت أفضل وثبة له 2.43 م حققها في الخامس من أيلول/سبتمبر 2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي (2.45 م منذ 27 تموز/يوليو 1993)، أثار غيابه عن لقاء روما الدولي ضمن الدوري الماسي، بعض المخاوف من جاهزية النجم من أجل الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في يوجين، خصوصا وأنه برّر الاعتذار أنذاك بسبب مشاكل صحية.

بيد أن البطل الاولمبي بدّد تلك المخاوف بسرعة وفضّل عدم المشاركة في أي مناسبات كبيرة، قبل أن ينخرط في معسكرات تحضيرية من أجل الوصول الى كامل الجاهزية قبل المونديال.

وخاض برشم منذ شهر أيار/مايو في مرحلة إعدادية وازنة أعقبت المشاركة في جولة الدوحة للدوري الماسي.

ودخل في مرحلة تحضيرية أولى في معسكر في السويد وبولندا قبل أن ينتقل الى تربص آخر في لوس انجليس في الولايات المتحدة الاميركية يستمر حتى موعد الالتحاق بيوجين.

وبرّر المري عدم مشاركة برشم في لقاء روما ضمن الدوري الماسي ومناسبات أخرى، بالحرص على الابتعاد عن الإصابات والوصول إلى بطولة العالم بكامل الجاهزية، إلى جانب الوضع في الاعتبار المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية المقررة في تركيا اعتبارا من الثامن من آب/أغسطس المقبل.

وسينضم إلى برشم عداء سباقات السرعة فيمي أوغونودي (100 م و200 م)، وعداء المسافات المتوسطة مصعب آدم علي (1500 م).

وكان اوغونودي بطل آسيا أربع مرات في سباق 100م احتل المرتبة 26 في التصنيف العالمي قبل الموعد النهائي للتصفيات المؤهلة الى بطولة العالم بعدما سجل 10.2 ث في اولمبياد طوكيو، في حين احتل المركز 21 في سباق 200 م بزمنه البالغ 20.16 ثانية والذي سجله في الدوحة في 29 حزيران/يونيو 2021.

أما مصعب أدم فقد ضمن التأهل للمونديال بعدما سجل توقيتًا قدره 3.34.76 دقائق، في 4 تموز/يوليو من العام الماضي خلال لقاء ستوكهولم الدولي.

وخضع أوغونودي ومصعب لمعسكر تدريبي في المانيا، ثم في الولايات المتحدة قبل موعد السفر الى يوجين.

غياب صمبا

وخلت القائمة القطرية من اسم الفائز بالميدالية البرونزية في سباق 400 م حواجز في النسخة الأخيرة في الدوحة عبد الرحمن صمبا بسبب الإصابة.

وخضع صمبا الى عملية جراحية في لندن بعد إصابة في وتر العضلة الخلفية تعرض لها قبيل المشاركة في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي، في شهر أيار/مايو الماضي.

وكان صمبا حقق برونزية سباق 400 م حواجز في النسخة السابقة في الدوحة في أحد أكثر السباقات اثارة في البطولة لانه ضم النروجي كارستن فارهولم والأميركي راي بنجامين اللذين أصبحا أول من ينزل تحت حاجز الـ47 ثانية بعد حامل الرقم القياسي الاميركي كيفن يانغ (46.78 ث)، الصامد رقمه منذ دورة الالعاب الاولمبية في برشلونة عام 1992.

وقتها كان صمبا مصاباً ولم يكن في كامل لياقته البدنية لكنه تخطى الذات في الامتار الاخيرة من السباق ليظفر بالبرونزية بزمن 48.03 ث خلف فارهولم (47.42 ث) وبنجامين (47.66 ث).

وتملك قطر 9 ميداليات في تاريخ مشاركاتها المونديالية هي 4 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات. توّج سيف سعيد شاهين بذهبية سباق 3 الاف م موانع في باريس 2003 وهلسنكي 2005، وبرشم بذهبية الوثب العالي في لندن 2017 والدوحة 2019 وفضية موسكو 2013. ونال مبارك حسن الشامي فضية الماراثون في اوساكا 2007، عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز في الدوحة 2019، جيمس كواليا شيبكوروي برونزية سباق 5 الاف م في برلين 2009 وعبد الاله هارون برونزية 400 م في لندن 2017.

© 2022 AFP