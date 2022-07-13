مونديال يوجين: البطل الأولمبي جاكوبس سيشارك في 100 م (اتحاد)

روما (أ ف ب) – سيخوض البطل الأولمبي في سباق 100 م، الإيطالي مارسيل جاكوبس، منافسات بطولة العالم لالعاب القوى هذا الاسبوع في يوجين الأميركية، برغم تعثر استعداداته بسبب الإصابة، حسب ما أعلن الاتحاد الايطالي الأربعاء.

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وسيكون العداء البالغ 27 عاماً على خط انطلاق تصفيات السباق الأشهر في العالم الجمعة، يوم انطلاق البطولة العالمية الأولى المقامة في الولايات المتحدة.

كتب الاتحاد في بيان "سيشارك البطل الأولمبي المزدوج في تصفيات 100 م المقررة الجمعة. اتُخذ القرار بعد نقاش بين العداء، مدربه باولو كاموسّي والمدراء الفنيين في الفريقي الإيطالي، بعد اخبار مطمئنة من المعسكر في بيفرتون، بالقرب من بورتلاند".

وكان كاموسّي قال لصحيفة كورييري ديلا سيرا الأربعاء ان تعافي جاكوبس الذي نزل مرتين تحت حاجز العشر ثوان هذا الموسم يسير بشكل جيد "تمّ حل المشكلة الجسدية، لا يشعر بأي ألم على الاطلاق".

وكان جاكوبس الذي سجل 9.80 ثوان في اولمبياد طوكيو غاب عن لقاء ستوكهولم الدولي، المرحلة الثامنة من أصل 13 ضمن الدوري الماسي، قبل ساعات قليلة من انطلاقه في حزيران/يونيو الماضي، بسبب آلام شعر بها في التدريبات، علماً أنه كان قد تعافى من إصابة في الفخذ أبعدته عن المنافسات.

وفاجأ جاكوبس الجميع في طوكيو الصيف الماضي عندما توج بالذهب في سباقي 100 م والتتابع أربع مرات 100 م، ثم بطلا للعالم في سباق 60 م داخل قاعة في بلغراد في آذار/مارس الماضي.

وأربكت مشاكل في الأمعاء في كينيا أوائل أيار/مايو وإصابة في الفخذ منتصف الشهر ذاته، بشكل كبير استعدادات جاكوبس هذا الموسم، حيث شارك فقط في ثلاثة سباقات فقط في 100 م بينهما اثنان في 18 أيار/مايو خلال لقاء سافونا الإيطالي عندما سجل 9.99 ثوانٍ في التصفيات و10.04 ثوانٍ في النهائي، ثم في بطولة إيطاليا في حزيران/يونيو في رييتي عندما قطع المسافة بزمن 10.12 ثوانٍ.

© 2022 AFP