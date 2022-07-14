أرسنال في مفاوضات مع سيتي من أجل ضم زينتشينكو (تقارير)

اولي سكارف ا ف ب

لندن (أ ف ب) – دخل أرسنال في مفاوضات مع منافسه المحلي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم، من أجل الحصول على خدمات الظهير الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشينكو وفق ما أفاد الخميس موقع "ذي أثلتيك" الرياضي.

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وبعد حصوله من فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا على خدمات المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس، يسعى أرسنال الى تعويض فشله في ضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس الذي يقترب من توقيع انتقاله من أياكس الهولندي الى مانشستر يونايتد، من خلال ضم زينتشينكو.

وأفاد موقع "ذي أثلتيك" أن أرسنال وسيتي يتفاوضان على اتمام صفقة انتقال ابن الـ25 عاماً إلى "المدفعجية" على الرغم من أنه ما زال مرتبطاً بأبطال الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين حتى 2024.

ويعتبر مدرب أرسنال الإسباني الآخر ميكيل أرتيتا من المعجبين جداً بزينتشينكو، لاسيما أنه عمل معه حين كان الأوّل مساعداً لمواطنه غوارديولا في سيتي.

ووصل زينتشينكو الى "ستاد الاتحاد" عام 2016 قادماً من أف سي أوفا الروسي، وساهم في قيادة الفريق الى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، إضافة الى الفوز بالكأس الإنكليزية مرة واحدة وكأس الرابطة أربع مرات ووصوله مع الـ"سيتيزينس" الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وإلى جانب ضمه غابريال جيزوس، عزز أرسنال صفوفه أيضاً بلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا، الظهير البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، وحارس المرمى الأميركي مات تورنر من نيو إينغلند، فيما عاد إليه قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا والظهير الإسباني هكتور بيليرين بعد انتهاء فترة اعارتهما لمرسيليا وريال بيتيس توالياً.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وسيشارك بالتالي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

© 2022 AFP