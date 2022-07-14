التشيلي فيدال يتعاقد مع فلامنغو "الحلم الذي تحوّل إلى حقيقة"

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

التشيلي ارتورو فيدال يحتفل بالتسجيل لانتر خلال مباراة في الدوري الايطالي لكرة القدم ضد جنوى. ميلانو، في 21 آب/أغسطس 2021

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – تعاقد لاعب الوسط المخضرم التشيلي أرتورو فيدال مع فلامنغو، أشهر الاندية البرازيلية لكرة القدم، وفق ما أعلن الأخير الخميس، وذلك عقب مغادرته ناديه السابق إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي جراء نهاية عقده معه في حزيران/يونيو.

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وكتب نادي ولاية ريو دي جانيرو عبر موقعه على تويتر "أهلاً وسهلاً بك في الحلم الأحمر والأسود"، نسبة للوني النادي.

وبدوره، عبّر فيدال (35 عاماً) الذي سيرتدي الرقم 32، عن سعادته بعد الإعلان رسمياً عن الصفقة، قائلاً "اليوم، الحلم الذي راودني كل حياتي تحوّل إلى حقيقة".

ووضع فيدال الذي يشتهر بطباعه القاسية وتسريحة شعره الغريبة والوشوم على جسده، حداً لمسيرة في الملاعب الاوروبية استمرت لمدة 15 عاماً، توجها باحرازه 9 ألقاب محلية مع كل من يوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الاسباني.

وكان فيدال صرّح لقناة "تي أن تي سبورتس" البرازيلية في آذار/مارس "أحلم باللعب في فلامنغو. أحب هذا النادي، سألعب وسأبذل قصارى جهدي. هو فريق منافس، الأفضل في أميركا الجنوبية".

ويأمل "الملك أرتورو" أن يحرز للمرة الأولى في مسيرته كأس مسابقة كوبا ليبرتادوريس، حيث أصرّ قائلاً "هو حلم، لانها مرادفة (كاس ليبرتادوريس) لمسابقة دوري أبطال أوروبا".

وبلغ فلامنغو نهائي المسابقة القارية مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة، ليتوج عام 2019 قبل أن يخسر نهائي العام الماضي.

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) الألمانيين ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

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