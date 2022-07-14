الرئيس الإماراتي يزور فرنسا في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه

كريستيان هارتمان تصوير مشترك/ا ف ب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرّف في أبوظبي في 15 أيار/مايو 2022

دبي (أ ف ب) – يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الاسبوع المقبل لبحث قضايا الطاقة والعلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولى منصبه في أيار/مايو الماضي.

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وقالت وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية إنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيستقبل نظيره الإماراتي في قصر الايليزيه في باريس يوم الاثنين.

وأوضحت أنّ الهدف من الزيارة بحث "آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء".

كما سيناقش الجانبان "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للوكالة.

وكان الرئيس الإماراتي قال الأربعاء في أول خطاب متلفز منذ توليه منصبه، إنّ الدولة الخليجية باقية كمزود "موثوق" للطاقة، فيما تواجه الأسواق ارتفاعا في الأسعار وتقلبات.

وجاء خطاب الشيخ محمد قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية هذا الاسبوع، سيحضّ خلالها قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة.

والشهر الماضي، قالت باريس انها تجري "محادثات" مع الإمارات لإيجاد بدائل عن النفط الروسي الذي فُرض عليه حظر أوروبي.

لكن الإمارات أكّدت في وقت لاحق أنّ انتاجها النفطي قريب من الحد الأقصى المخصص لها ضمن مجموعة "اوبك بلاس" مع روسيا، مجددة التزامها بهذا الاتفاق.

وتتعرّض البلدان المصدّرة للنفط "أوبك" وتحالف "اوبك بلاس" مع موسكو، حاليا لضغوط من القوى الغربية لزيادة إنتاجها لتهدئة الأسعار المرتفعة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

ويؤكد تحالف "اوبك بلاس"، الكارتل المكون من 23 عضوا بقيادة الرياض وموسكو، رغبته في إرضاء روسيا والحفاظ على تماسك المجموعة.

وتقيم الإمارات علاقات سياسية واقتصادية وطيدة مع فرنسا، وكانت وقّعت عقدا كلفته 14 مليار يورو لشراء 80 مقاتلة رافال خلال زيارة ماكرون إلى الدولة الخليجية الثرية في كانون الأول/ديسمبر.

وانتخب الشيخ محمد بن زايد الأحد لقيادة بلاده بالإجماع من قبل حكام الإمارات السبعة للبلد الخليجي الثري.

وجاء اختياره الذي كان متوقعا على نطاق واسع غداة وفاة أخيه غير الشقيق الذي حكم البلاد منذ 2004 لكنّ اضطره المرض للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

© 2022 AFP