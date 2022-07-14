الرئيس التونسي يكرّم أنس جابر ويقلدها الصنف الأول من وسام الاستحقاق

- موقع الرئاسة التونسية على فيسبوك/ا ف ب

صورة من الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك تظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين) يسلم نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر (يسار) اعلى وسام استحقاق رياضي خلال حفل في العاصمة تونس في 14 تموز/يوليو 2022

تونس (أ ف ب) – كرّم الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها اعلى وسام استحقاق رياضي اثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

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وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وأضاف البيان "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

واصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، اول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب واول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الالمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت جابر التي تراجعت هذا الاسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني الى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضاً من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنكليزية على خلفية غزو أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية اثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وكان أوّل نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.

تدرّبت جابر في ملاعب الفنادق خلال طفولتها، ثم مع الفتيان، قبل أن تحطّم الحواجز وتقف على بعد خطوة السبت في ويمبلدون من لقب أول بطولة كبرى في كرة المضرب، مهدرة سابقة للاعبات العرب والإفريقيات.

وحققت جابر الإنجاز تلو الآخر، إذ باتت أوّل لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في استراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوّجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربياً بين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي واوّل متوّجة بلقب احدى دورات الالف في مدريد في أيار/مايو الماضي.

© 2022 AFP