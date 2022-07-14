السفير الأميركي لدى ليبيا "قلق" إزاء تعيين رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط

مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس في 19 كانون الثاني/يناير 2022

طرابلس (أ ف ب) – أعرب السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس عن "قلقه البالغ" إزاء استبدال حكومة طرابلس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وسط جوّ من الفوضى والتنافس السياسي.

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وقال نورلاند في بيان نشرته السفارة الأميركية في طرابلس "إننا نتابع بقلق بالغ التطورات المحيطة بالمؤسسة الوطنية للنفط، التي تعتبر حيوية لاستقرار ليبيا وازدهارها، والتي ظلت مستقلة سياسياً وكفؤة تقنياً تحت قيادة مصطفى صنع الله".

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلنت الأربعاء تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا جديدًا لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة عامة مسؤولة عن قطاع الطاقة في ليبيا.

وسارع صنع الله إلى إعلان رفضه قرار إقالته، معتبراً أنّه صادر عن حكومة "منتهية الصلاحية".

وقال صنع الله إنّ "قرار تشكيل مجلس إدارة جديد باطل قانوناً لأنّه صادر عن حكومة منتهية الصلاحية، كما أنّ المؤسسة محميّة بموجب القانون الدولي الذي يدعم وحدتها ويطلب عدم إقحامها في السياسة".

وتابع في مقطع فيديو توجّه فيه إلى الدبيبة "هذه المؤسسة ملك للشعب الليبي وليست لك او لعائلة الدبيبة".

وبُعيد الإعلان، حاصرت مجموعة مسلحة موالية للدبيبة مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأكّدت الحكومة أن نقل الصلاحيات من مجلس الإدارة القديم إلى الجديد المؤلّف من خمسة أعضاء، سيتمّ الخميس.

وحذّر نورلاند من أن "قرار استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قابل للطعن، ولكن يجب ألا يصبح موضوع مواجهة مسلحة"، داعيًا المسؤولين الليبيين إلى إعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز "من أجل معالجة القضايا الملحة التي تؤثر على حياة كل ليبي".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتواجه ليبيا أزمة حادّة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إنّ مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ نفطية في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وهذه الحقول والموانئ مغلقة احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.

© 2022 AFP