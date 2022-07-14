جزر المحيط الهادئ تدعو إلى اتخاذ إجراءات "طارئة وفورية" بشأن المناخ 

رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي يلتقط صورة سيلفي مع قادة جزر المحيط الهادئ في سوفا في فيجي في 14 تموز/يوليو 2022

سوفا (أ ف ب) – طالبت جزر المحيط الهادئ الأكثر عرضة لمخاطر التغيّر المناخي، الخميس باتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" بشأن المناخ، وشدّدت على ضرورة الالتزام بالأُسس الديموقراطية والنظام الدولي "المبني على قوانين" في مواجهة توسّع النفوذ الصيني في المنطقة.

إعلان اقرأ المزيد

وحذّر قادة الجزر خلال قمّة مهمّة في سوفا عاصمة فيجي، من أن الوقت بدأ ينفذ لتجنّب "أسوأ ما قد يحصل" في دولهم التي يقع الكثير منها فوق مستوى سطح البحر بقليل أو التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب العواصف القوية التي تضربها.

وقالوا في تقرير يحدد أهداف استراتيجية مشتركة تمتدّ حتى العام 2050 واعتمدوه بعد ثلاثة أيام من المحادثات "نحن في الخطوط الأمامية في مواجهة الآثار السلبية لتغيّر المناخ".

ودعا القادة المجتمعون إلى اتخاذ "إجراءات طارئة وقوية" على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

ودورة العام 2022 لقمّة جزر المحيط الهادئ كانت الأهمّ منذ سنوات، إذ إن الوضع المناخي أصبح أصعب بالنسبة للجزر المنخفضة عن سطح البحر. ولم يُعقد المنتدى في العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.

لكن القمة تميّزت ببروز التنافس الجيوسياسي في المنطقة، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في خطاب عبر الفيديو، إن واشنطن ستفتح سفارتين لها في تونغا وكيريباتي وستُسمّي مبعوثًا اقليميًا وتضخّ 600 مليون دولار إضافيًا في المنطقة.

ولم تُخفِ الصين طموحاتها التوسّعية في المنطقة حيث نشرت شركات عامة لها فيها.

وأكّد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، على هامش القمة، أن دولته لن تستضيف أي قاعدة عسكرية أجنبية، رغم توقيعها اتفاقًا أمنيًا مع بكين في وقت سابق من العام.

وقال لقناة "آر أن زي باسيفيك" التلفزيونية إن تأسيس قاعدة عسكرية من هذا النوع سيجعل جزر سليمان "عدوًا" لجزر المحيط الهادئ و"سيجعل من دولتنا وشعبنا أهدافًا محتملة لضربات عسكرية".

© 2022 AFP