طواف فرنسا: فوز أول للبريطاني بيدكوك والصدارة تبقى لفينغيغارد

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الدراج البريطاني توماس بيدكوك خلال المرحلة الثانية عشرة من طواف فرنسا الدولي بين بريانكون ولالب-دوييه في جبال الألب، في 14 تموز/يوليو 2022

لالب دوييه (فرنسا) (أ ف ب) – حقق البريطاني توماس بيدكوك فوزه الأول في طواف فرنسا الدولي، وذلك بانهائه المرحلة الثانية عشرة التي أقيمت لمسافة 165.5 كلم بين بريانسون ولالب دوييه في المركز الأول، فيما بقيت صدارة الترتيب العام ومعها القميص الأصفر لصالح الدنماركي يوناس فينغيغارد.

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وأنهى ابن الـ22 عاماً الذي يشارك في الطواف الفرنسي للمرة الأولى، المرحلة متقدماً بفارق 48 ثانية على الجنوب إفريقي لوي ماينتييس، فيما جاء مواطنه المخضرم كريس فروم، ابن الـ37 عاماً الفائز بلقب هذا الطواف 4 مرات بين 2013 و2017، ثالثاً بفارق 2.06 دقيقة.

ورغم إنهائه المرحلة في المركز السادس مباشرة خلف بطل العامين الماضيين السلوفيني تادي بوغاتشار، بقي فينغيغارد متصدراً للترتيب العام بما أنه سجل نفس توقيت السلوفيني الذي خسر القميص الأصفر في المرحلة الماضية لصالح الدنماركي.

وحسم بيدكوك، الفائز بذهبية سباق الكروس كاونتري خلال أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، الصراع لصالحه نتيجة تفوقه في الجزء الذي كان نزولاً من المرحلة.

وعلق على هذا الأمر بالقول "نزولاً، لم يشأ الآخرون المخاطرة للحاق بي. لقد فزت بأول مرحلة لي في أول مشاركة لي في الطواف. إنها ليست نتيجة سيئة".

وبعد مرحلتين جبليتين بامتياز إن كان صعوداً أو نزولاً، ينتقل الدراجون الآن لخوض المرحلة الثالثة عشرة المسطحة التي ستمتد لمسافة 193 كلم بين بين لوبور-دوازون وسانت إتيان.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 12:

1- البريطاني توماس بيدكوك 4.55:24 ساعات

2- الجنوب إفريقي لوس ماينتييس بفارق 48 ثانية

3- البريطاني كريس فروم بفارق 2:06 دقيقة

4- الأميركي نيلسون باوليس بفارق 2:29 د.

5- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 3:23 د.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 46:28.46 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:22 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:26 د.

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 2:35 د

5- البريطاني أدم ييتس بفارق 3:44 د

© 2022 AFP