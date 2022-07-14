كوليبالي على مشارف التوقيع لتشلسي (صحف)

البرتو بيتسولي ا ف ب

مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ساسوولو في الدوري الايطالي. 30 نيسان/ابريل 2022

لندن (أ ف ب) – وصل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي الى لندن تمهيدا لانتقاله الى نادي تشلسي بحسب ما ذكرت الصحف الانكليزية الخميس.

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وكشفت الصحف بان كوليبالي (31 عاما) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة اربع سنوات مشيرة الى ان قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.

واضافت بان كوليبالي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد ثم الانضمام مباشرة الى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس انجليس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعدادا للموسم المقبل.

وكشفت الصحف ايضا بان تشلسي بات قريبا من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي في الايام المقبلة.

ويحاول مدرب تشلسي الالماني توماس توخل من خلال التعاقد مع كوليبالي وأكي سد الثغرة التي تركها رحيل الالماني انتونيو روديغر الى ريال مدريد الاسباني والدنماركي اندرياس كريستنسن الى برشلونة الاسباني ايضا.

وكان تشلسي عزز صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الاربعاء ولحق بالفريق الى لوس انجليس.

© 2022 AFP