مونديال يوجين: عدم مشاركة أسرع عداء إفريقي لتأخر حصوله على تأشيرة

توني كارومبا ا ف ب/AFP

العداء الكيني فرديناند اومانيالا في لقطة له خلال حديثه لوكالة فرانس برس في 30 حزيران/يونيو 2022

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن العداء الكيني فردينان أومانيالا صاحب الرقم القياسي الإفريقي في سباق 100 م في تصريح لوكالة "فرانس برس" صباح الخميس، أنه سيغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق الجمعة في يوجين الأميركية لأنه لم يحصل حتى الآن على تأشيرة دخول.

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وقال "قررت عدم السفر إلى أوريغون. حتى لو حصلت على تأشيرة الدخول اليوم، أصبح الأمر متأخرا" علما أن تصفيات سباق 100 م الجمعة في اليوم الأول من المنافسات.

وأضاف "لا أستطيع القيام بأي شيء. إنه أطول يوم انتظار بالنسبة إليّ، وأنا لا أحب الانتظار".

وختم "لقد قبلت بالوضع وسيكون تركيزي منصباً من الآن وصاعداً على دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام" المقررة من 28 الحالي إلى الثامن من آب/أغسطس المقبل.

ويملك أومانيالا ثالث أفضل توقيت هذا العام في سباق 100 م مع 9.85 ثانية سجله في أيار/مايو الماضي.

ويحمل أومانيالا الرقم القياسي الإفريقي ومقداره 9.77 ثانية منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وهو ثامن أسرع عداء في التاريخ وراء أربعة أميركيين وثلاثة جامايكيين.

وبات أومانيالا أول عداء من كينيا التي تمتاز بعدائي المسافات الطويلة والماراثون، يبلغ نصف نهائي سباق 100 م في الالعاب الاولمبية وتحديداً في نسخة طوكيو 2021.

© 2022 AFP