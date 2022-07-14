مونديال يوجين: فارهولم مصر على بذل كل ما في وسعه للظفر باللقب العالمي الثالث

جويل ساماد ا ف ب/ارشيف

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – شدد العداء النروجي كارستن فارهولم، حامل الرقم القياسي العالمي والبطل الأولمبي في سباق 400 م حواجز، الأربعاء على أنه سيبذل كل ما في وسعه في مونديال يوجين لألعاب القوى بالولايات المتحدة من أجل الظفر باللقب العالمي الثالث.

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وقال فارهولم الذي عانى في الأسابيع الأخيرة من إصابة بتمزق في الألياف العضلية للفخذ تعرض لها في لقاء الرباط الماسي بعد عودته الى المنافسة: "أشعر بأمان كبير لأقول إنني الآن ذاهب إلى هناك (ملعب هايوارد)، وذاهب بنسبة 100٪".

وأضاف صاحب الـ26 ربيعا المتوج باللقب العالمي في النسختين الأخيرتين لندن 2017 والدوحة 2019، في تصريحات للصحافيين الأربعاء "لا يوجد شيء مثل الذهاب إلى بطولة العالم والشعور بأنني على ما يرام. أشعر أنني بحالة جيدة للمشاركة وعندما أقول إنني أشعر بأنني في حالة جيدة للمشاركة، فهذا يعني دائمًا 100٪".

وكان فارهولم أعلن الأسبوع الماضي أنه ليس جاهزاً بنسبة 100% لخوض بطولة العالم المقررة في الفترة بين 15 و24 تموز/يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الأمر "يتطلب الوقت للتعافي من ذلك. كانت الاصابة صعبة نظراً للتوقيت".

وتلقى فارهولم العلاج في ألمانيا تزامناً مع تمارين في حوض السباحة مع معالج فيزيائي أملا في أن يكون جاهزاً قبل بطولة العالم.

ووصف فارهولم الأربعاء ما حصل له بـ" كارثة شخصية. لقد اقتربت في الأسابيع الخمسة إلى الستة الماضية من الجحيم. لقد كان الأمر تحديا حقًا، لقد تعرضت لهذه الإصابة ولا تعرف كيف ستسير الأمور كل يوم".

لكن فارهولم الذي سجل رقماً خارقاً في طوكيو بلغ 45.94 ثانية أبقى آماله الكبيرة بقوله "لقد أجرينا بعض الاختبارات للوصول إلى هذا المستوى، وأنا أشعر بأنني في حالة جيدة".

وتابع أن غيابه عن المنافسة لا يقلل من حظوظه في الفوز بالمعدن الأصفر في يوجين في إشارة إلى عدم خوضه أي سباق هذا العام.

وذكَّر النروجي بالانجاز الذي حققه العام الماضي في أولمبياد طوكيو عندما نجح في أول ظهور له في الموسم في الحصول على الذهب مع رقم قياسي عالمي.

وقال "بالطبع، تريد خوض بعض السباقات للحصول على بعض الثقة، لكن الثقة من ناحية أخرى ليست مشكلتي".

وأوضح "سيكون الأمر تحديا بالنسبة لي، بمعنى أنني لا أعرف ما يمكنني تقديمه، لكنني أعلم على وجه اليقين أن كل التدريبات حتى حدوث الإصابة كانت جيدة جدًا".

وأردف قائلا "من الواضح أنها ليست الطريقة المثالية للدخول في المنافسة في بطولة العالم".

وأضاف أن سباقه الذي "يتطلب إتقانًا تقنيًا وبراعة بدنية ومجهودات كبيرة لتخطي 10 حواجز في لفة واحدة، ليس لضعاف القلوب"، معترفا بأنه "ربما تكون هذه أصعب مهمة سأقوم بها في هذا الجزء من مسيرتي الاحترافية".

وتابع "عندما تركض لا يمكنك التعويض بأي شيء، 400 م حواجز يجب أن تكون مثالية 100٪، لا يمكنك التعويض. أحتاج أن أشعر هنا بأنني في حالة جيدة بنسبة 100٪ وأعتقد أنني كذلك، لكن الوقت سيظهر ذلك، على ما أعتقد".

وسيواجه فارهولم منافسة شرسة من الأمريكي راي بنجامين والبرازيلي أليسون دوس سانتوس.

وقال بابتسامة ساخرة: "لن يمنحاني أي وقت للاسترخاء. المستوى مرتفع جدا في الوقت الحالي، وهما يحققان أوقاتا سريعة حقًا الآن".

وأعرب عن أمله في "أن أتمكن من العودة إلى هذه المنافسة وأنا أتطلع إليها حقًا. هذا ما أحب القيام به، أنا شخص تنافسي جدا".

© 2022 AFP