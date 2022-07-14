وفاة إيفانا زوجة دونالد ترامب الأولى عن 73 عاما

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إيفانا ترامب في مهرجان كان السينمائي في أيار/مايو 2000

نيويورك (أ ف ب) – توفّيت الخميس إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووالدة ثلاثة من أبنائه، عن عمر ناهز 73 عاما.

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وكتب ترامب البالغ 76 عاما على منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنّ إيفانا "توفيت في منزلها في مدينة نيويورك"، دون ذكر لسبب الوفاة، قائلا "كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة".

وأضاف "كان فخرها وسعادتها أولادها الثلاثة دونالد جونيور وإيفانكا وإريك. كانت فخورة بهم إلى حدّ كبير، كما كنّا جميعا فخورين بها. أرقدي بسلام إيفانا".

وتزوجّت عارضة الأزياء إيفانا ترامب التي ترعرعت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة عام 1977 من دونالد ترامب الذي كان حينها مطوّرًا عقاريًا، وأنجبت طفلهما الأوّل دونالد الابن في وقت لاحق من العام.

وولدت إيفانكا عام 1981 وإريك عام 1984.

ونعى إريك ترامب، في منشور على إنستغرام، والدته التي كانت أيضا متزلّجة بارعة خلال طفولتها في أوروبا الشرقية.

وكتب "والدتنا كانت امرأة رائعة - قوة في مجال الأعمال ورياضية من الطراز العالمي وجمال متألق وأمًا وصديقة مبالية".

وأضاف "سيفتقدها كثيرا كل من والدتها وأولادها الثلاثة وأحفادها العشرة".

وخلال ثمانينات القرن المنصرم، كان الزوجان ترامب من الأكثر شهرة في نيويورك.

ونمت قوة الزوجين وشهرتهما مع ازدهار أعمال دونالد ترامب، وتولّت إيفانا أدوارًا رئيسة في امبراطوريّته العقاريّة.

وأدى التباعد الكبير بينهما الذي يُشاع أنه كان نتيجة لعلاقة دونالد بالممثلة مارلا مايبلز، إلى توفير محتوى مثير لصحف نيويورك.

وحدث الطلاق بين دونالد ترامب وإيفانا في أوائل التسعينات، وفي عام 1993 تزوج الرئيس المستقبلي من مايبلز.

وتمتعت إيفانا ترامب بعدها بمهنة تجارية ناجحة خاصة بها تعنى بالأزياء والمجوهرات ومنتجات التجميل وكتبت عددًا من الكتب.

© 2022 AFP