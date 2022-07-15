"أن بي ايه": صنز يضاهي عرض الـ133 مليون دولار المقدم من بايسرز ويحتفظ بأيتون (تقرير)

دياندري أيتون (رقم 22) خلال مباراة فينيكس صنز مع دالاس مافريكس في المباراة السادسة من الدور الثاني لـ"بلاي أوف" المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. دالاس، تكساس، في 12 أيار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – ضاهى فينيكس صنز عرض الـ133 مليون دولار المقدم للاعب ارتكازه دياندري أيتون من إنديانا بايسرز، ما يفتح الباب أمام اللاعب الحر للبقاء مع الفريق للمواسم الأربعة المقبلة من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك وفق ما أفاد الخميس موقع "إي أس بي أن" الرياضي.

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ونقلاً عن وكيل أعمال اللاعب، أفاد موقع "إي أس بي أن" أن صنز الذي كان أمام مهلة نهائية حتى السبت لمضاهاة عرض بايسرز، رد سريعاً على ما قدمه الأخير للاعب المولود في باهاماس ما يعني بقاء الخيار الأول في "درافت" 2018 في صفوف الفريق.

وكلاعب حر مقيد بعقد "المبتدئ" لأربعة أعوام الذي وقعه في 2018، لا يحق لابن الـ23 عاماً الانتقال الى أي فريق في حال تقدم فريقه بعرض يضاهي عرض الفريق الراغب بخدماته، وهذا ما حصل في حالة أيتون.

وكان العرض المقدم من بايسرز للحصول على أيتون الأغلى للاعب حر مقيد في تاريخ الدوري، متفوقاً على عرض الـ107 مليون دولار الذي تقدم به بروكلين نتس عام 2017 لضم أوتو بورتر جونيور من دون أن ينجح في مسعاه لأن فريقه واشنطن ويزاردز ضاهى العرض وأبقى على خدماته.

ويبدو أن الابقاء على خدمات أيتون سيعقد احتمال اتمام صفقة تبادل بين صنز ونتس للحصول من الأخير على خدمات كيفن دورانت الراغب بالرحيل.

وتسبب دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين مع غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في الدوري عام 2014 بألوان أوكلاهوما سيتي ثاندر، بصدمة في 30 حزيران/يونيو حين أفاد موقع "إي أس بي أن" أنه يرغب بالرحيل عن نتس عبر صفقة تبادل مع صنز أو ميامي هيت.

وفي ظل المستجدات الجديدة، ليس ممكناً أن يكون دورانت في أي صفقة تبادل تشمل أيتون الذي تألق الموسم الماضي وقاد بصحبة المخضرم كريس بول وديفن بوكر صنز الى أن يكون صاحب أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم، لكن مشواره انتهى عند الدور الثاني من "بلاي أوف" المنطقة الغربية بخسارته أمام دالاس مافريكس 3-4.

وبعدما ضاهى العقد المقدم من بايسرز، لن يكون بإمكان صنز أن يشمل أيتون في أي صفقة تبادل حتى 15 كانون الثاني/يناير المقبل ذلك في حال موافقة اللاعب، لكن في حال رفضه ذلك لن يكون بإمكان الفريق إدراجه في أي صفقة تبادل قبل نهاية العام الأول من عقده.

ويعتبر أيتون من أفضل لاعبي الارتكاز في الدوري وقد بلغ معدله في الموسم قبل الماضي الذي قاد فيه صنز الى نهائي الدوري قبل الخسارة أمام ميلووكي باكس، 16.3 نقطة مع 10.5 متابعة في المباراة الواحدة، فيما بلغ معدله الموسم المنصرم 17.2 نقطة مع 10.2 متابعة.

© 2022 AFP