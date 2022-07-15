بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

ألكس دروزينين Sputnik/ا ف ب/ارشيف

أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين من مهامه في 15 تموز/يوليو 2022. التُقطت الصورة في 4 أيلول/سبتمبر 2021 عندما كان بوتين (إلى اليمين) يتحدّث مع روغوزين خلال رحلة إلى قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور

موسكو (أ ف ب) – أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة مرسوماً أقال بموجبه رئيس وكالة الفضاء (روسكوسموس) دميتري روغوزين، المعروف بأسلوبه الفظّ وتشدّده القومي.

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ويحل محل روغوزين (58 عاماً) يوري بوريسوف (65 عاماً) الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون المجمّع الصناعي العسكري الذي يشمل أيضاً قطاع الفضاء.

وكان بوريسوف قد خلف روغوزين في المنصب المذكور، عندما تولى الأخير منصب رئيس "روسكوسموس" في العام 2018.

وبرز دميتري روغوزين عبر تغريدات كان ينشرها على موقع "تويتر" ورسائل صاخبة واستفزازية كان يرسلها على تطبيق "تلغرام".

وخلال خمس سنوات امضاها في هذا المنصب، لم يتمكّن من وقف تدهور صناعة الفضاء الروسية التي قوّضها التقادم وانعدام الابتكار والفساد.

في العام 2020، خسرت روسيا احتكار الإرسال إلى الفضاء بسبب قدم قاذفاتها وسفنها من طراز "سويوز" والتي باتت أكثر ضعفاً مع بروز "سبايس إكس" التابعة لملياردير إيلون موسك.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، تميّز روغوزين الذي كان أيضاً سفير روسيا لدى حلف شمال الاطلسي، بتصريحاته العدوانية تجاه الغرب وإشادته بالدمار الذي يمكن أن تحدثه الأسلحة النووية الروسية.

وأثّر غزو أوكرانيا على التعاون الروسي الغربي في مجال الفضاء.

ويأتي خلف روغوزين من الصفوف العسكرية. كما أن هذا التغيير يحدث على خلفية التوتّرات الروسية الغربية المتزايدة، وفي ظل اتهام الروس والأميركيين بعضهم بعضا بالطموحات العسكرية في الفضاء.

وتعمل وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في المجالات المدنية والعسكرية.

© 2022 AFP