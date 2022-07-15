طواف فرنسا: فوز دنماركي جديد من خلال بيدرسن والصدارة دائمًا لفينغيغارد

آن كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

سانت إتيين (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز الدنماركي مادس بيدرسن المرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الجمعة، بعد يوم حار تواصل على مسافة 192.6 كلم بين بورغ دوازان وسانت اتيان، فيما بقيت صدارة الترتيب العام ومعها القميص الأصفر لصالح مواطنه يوناس فينغيغارد.

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وتقدم بيدرسن على البريطاني فريد رايت الذي حلّ ثانيا والكندي هوغو هولي ثالثاً في نهاية محتدمة للمرحلة، بعد تمكن الثلاثة من الانفصال عن المجموعة والانطلاق نحو الخط النهائي.

وسجّل بيدرسن الفوز الدنماركي الثالث هذا الأسبوع بعد ماغنوس كورت نيلسن في المرحلة العاشرة وفينغيغارد بالمرحلة الحادية عشرة.

ونجح بيدرسن في التأقلم وسط طقس جار جداً خلال هذه المرحلة، تماماً كما فعل عندما تُوج ببطولة العالم على الطرقات لعام 2019 في ظل طقس ماطر في مدينة يوركشاير الانكليزية.

وشهدت المرحلة سقوط الأسترالي كالب إيوان بعدما بدا أنه فقد التركيز واستخدم الفرامل بقوة أحد المنعطفات، قبل أن يسقط وهو في موقع متقدم ضمن المجموعة.

وحافظ فينغيغارد على صدارة الترتيب العام بعدما وصل إلى خط النهاية بأمان وإلى جانب مجموعة ضمّت أبرز منافسيه كالسلوفيني تادي بوغاتشار والبريطاني غيراينت توماس.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 13:

1- الدنماركي مادس بيدرسن 4.13:03 ساعات

2- البريطاني فريد رايت بفارق صفر ثانية

3- الكندي هيوغو هولي بفارق صفر ث

4- السويسري ستيفان كانغ بفارق 30 ث

5- الاميركي ماتيو يورغنسون بفارق 30 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 50:47.34 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:22 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:26 د.

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 2:35 د

5- البريطاني أدم ييتس بفارق 3:44 د

© 2022 AFP