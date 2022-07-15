قبول استقالة الرئيس السريلانكي (رئيس البرلمان)

متظاهر يرفع لافتة أمام عناصر الشرطة خلال احتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، عند طريق مؤد إلى مقر رئيس الحكومة في كولومبو، في 7 نيسان/أبريل 2022

إيشارا كويدكارا ا ف ب