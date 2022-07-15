قتيل وإجلاء ألف عائلة بسبب حرائق الغابات في المغرب

فاضل سينا ا ف ب

أشجار محترقة بعد حرائق كثيفة في منطقة العرائش شمال المغرب في 14 تموز/يوليو 2022

العرائش (المغرب) (أ ف ب) – لقي شخص حتفه في حرائق عنيفة التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب منذ الأربعاء، ممّا أدى إلى إجلاء حوالى ألف أسرة، بحسب ما أفادت السلطات وكالة فرانس برس الجمعة.

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وقال بيان صادر عن السلطات "تمّ العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعدّدة" في أحد الحرائق في منطقة العرائش.

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال الغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أجّجها "الشرقي"، وهي رياح حارّة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالى خمس عشرة دوارة (قرية) في المناطق المتضررة في العرائش. وجرى إجلاء حوالى 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالى سبعين منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، تمّت تعبئة مئات من عناصر الحماية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي. وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق. كما تم إرسال تعزيزات إلى المكان.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق في منطقة العرائش شمال المغرب في 14 تموز/يوليو 2022 فاضل سينا ا ف ب

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

© 2022 AFP