مانشستر يونايتد يتعاقد مع إريكسن لثلاث سنوات

ليزلوت سابرو ريتزاو سكانبيكس/ا ف ب/ارشيف

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تعاقد مانشستر يونايتد الإنكليزي مع لاعب الوسط الدنماركي المخضرم كريستيان إريكسن، في عقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة حرّة.

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وشرح يونايتد في بيان ضمه اللاعب الذي عانى أزمة قلبية خطيرة في حزيران/يونيو 2021 خلال كأس أوروبا "يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته بتأكيد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025".

وقال إريكسن عن انضمامه "مانشستر يونايتد نادٍ استثنائي، ولا استطيع الانتظار للبدء. لقد حظيت بامتياز اللعب في أولد ترافورد عدة مرات ولكن القيام بذلك بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد سيكون شعورًا رائعًا".

ويتابع النجم الدنماركي عودته المثيرة الى الملاعب بعد ازمته القلبية الخطيرة التي كادت تنهي مسيرته قبل ان يعود في النصف الثاني من الموسم الماضي من بوابة برنتفورد الانكليزي على سبيل الإعارة من انتر ميلان الذي اجبر على تركه بسبب الانظمة الصحية الخاصة بالدوري الايطالي.

وسبق ان عمل إريكسن لفترة موقتة مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الهولندي كجزء من مرحلته التأهيلية للعودة إلى الملاعب.

ويتطلع تن هاغ، الذي تولى تدريب يونايتد فور نهاية الموسم الماضي قادما من أياكس بطل هولندا، إلى اعادة الروح الى فريق أولد ترافورد والذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس المخيب.

وخاض لاعب الوسط 115 مباراة مع الدنمارك، وسجل 38 هدفاً لبلاده. كذلك، لعب إريكسن 237 مباراة في الدوري الإنكليزي سواء مع توتنهام (2013-2020) وبرنتفورد (2022)، وسجل 52 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة.

وأضاف إريكسن "لقد رأيت عمل إريك في أياكس وأعرف دقته في التفاصيل والإعداد والعمل الذي يبذله هو وطاقمه كل يوم. من الواضح أنه مدرب رائع".

ويُعد إريكسن ثاني تعاقد ليونايتد بعد وصول الظهير الأيسر الهولندي تيريل مالاسيا من فينورد.

ومع ذلك، تعرّضت تحضيرات يونايتد للموسم الجديد لنكسة بسبب التقارير التي تحدثت عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مغادرة النادي، بعد اخفاقه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

© 2022 AFP