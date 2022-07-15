مونديال يوجين: برشم بـ"الخبرة" الى النهائي و"تعب سنة راح" بالنسبة لغزال سوريا

القطري معتز برشم يحيي الجماهير عقب تأهله الى الدور النهائي لمسابقة الوثب العالي في مونديال يوجين في 15 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ القطري معتز برشم الساعي الى اللقب العالمي الثالث تواليا في مسابقة الوثب العالي، بـ"الخبرة" الدور النهائي للنسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأميركية.

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وبدأ برشم، بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، التصفيات بتخطي حاجز 2.17 م من المحاولة الأولى وطلب عدم الوثب على حاجز 2.21 م وقفز 2.25 م و2.28 م تواليا من المحاولة الأولى أيضا.

وقال برشم "الحمدلله أدينا ما علينا وحققنا الهدف المنشود وهو التأهل إلى الدور النهائي خصوصا وأنني لم أشارك كثيرا في اللقاءات الدولية في الموسم الصيفي".

وغاب برشم (31 عاماً) عن المنافسات منذ تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو مناصفة مع الايطالي جانماركو تامبيري، قبل أن يظهر في لقاء الدوحة، المرحلة الأولى من الدوري الماسي عندما حلّ ثانياً (2.30 م) خلف الكوري الجنوبي سانغهيوك وو (2.33 م) في أيار/مايو الماضي، حرصا على الابتعاد عن الإصابات والوصول إلى بطولة العالم بكامل الجاهزية، إلى جانب الوضع في الاعتبار المشاركة في دورة الألعاب الإسلامية المقررة في تركيا اعتبارا من الثامن من آب/أغسطس المقبل

وأوضح أنه "شعر بضغوطات قبل التصفيات وهو أمر عادي بحكم أنني بطل العالم والأولمبياد وكذلك نقص المنافسة في الآونة الأخيرة، لكن الخبرة كان لها دور مهم اليوم وستكون كذلك في الدور النهائي".

وتابع برشم صاحب ثاني أفضل رقم في التاريخ (2.43 م) حققه في الخامس من أيلول/سبتمبر 2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي (2.45 م منذ 27 تموز/يوليو 1993) "أنا على أتم الاستعداد للبطولة، يبقى المهم الآن هو التحضير للدور النهائي وتصحيح بعض الأمور حتى أكون في قمة مستواي".

وبخصوص الآمال المعلقة عليه عربيا من أجل حصد المعدن الأصفر في يوجين، أجاب برشم بتواضع قائلا "شرف لي أن أحمل مشعل آمال العرب في البطولة، لكن هناك أبطال عرب كثر بإمكانهم التألق في يوجين وأتمنى لهم التوفيق".

وتصدر برشم التصفيات دون خطأ مناصفة مع الثلاثي الكوري الجنوبي سانغهيوك وو ووالكندي دجانغو لوفيت والأوكراني أندري بروتسنكو الذين كانوا معه في تصفيات المجموعة الأولى، فيما عانى تامبيري كثيرا لضمان تأهله وحسمها بحكم تواجده بين المتأهلين الـ12 الأوائل في تصفيات المجموعتين الأولى والثانية.

غياب غزال سوريا

وتفرض التصفيات تخطي حاجز 2.30 م للتأهل مباشرة الى الدور النهائي المقرر الإثنين المقبل أو التواجد بين الـ12 الأوائل في تصفيات المجموعتين.

وبعدما تخطى حاجزي 2.17 م و2.21 م في محاولته الاولى، كان تامبيري قاب قوسين أو أدنى من الخروج مبكرا ويصبح أول ضحايا البطولة، بعدما فشل في محاولتيه الأوليين لتخطي 2.25 م و2.28 م تواليا.

في المقابل، غاب النجم السوري مجد الدين غزال عن التصفيات بعدما تعذَّر عليه التواجد في الولايات المتحدة.

وكتب غزال في حسابه "فيسبوك": "للأسف سورية لن تكون متواجدة في بطولة العالم لألعاب القوى في الولايات المتحدة الأميركية ..".

وأضاف "تعب سنة راح بسبب التأخير في المراسلات ...".

وكان غزال، صاحب برونزية لندن 2017، يمني النفس بتعويض خيبة النسخة الاخيرة عندما حل في المركز الـ25 وأولمبياد طوكيو الذي أنهاه في المركز التاسع عشر، خصوصا وأنه منتشي بتتويجه بفضية دورة العاب المتوسط التي اقيمت الشهر الماضي في مدينة وهران الجزائرية.

وأحرزت سوريا ميدالية واحدة في بطولة العالم وكانت ذهبية من نصيب غادة شعاع في المسابقة السباعية في غوتبورغ السويدية عام 1995.

© 2022 AFP