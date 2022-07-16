الأرجنتيني غاريكا يتخلى عن تدريب منتخب البيرو

كريم جعفر ا ف ب

صورة مؤرخة 13 حزيران/يونيو 2022 لمدرب المنتخب البيروفي الارجنتيني ريكاردو غاريكا خلال مباراة الملحق الدولي أمام استراليا على ملعب الريان في قطر

ليما (أ ف ب) – أعلن الإتحاد البيروفي لكرة القدم أن الأرجنتيني ريكاردو غاريكا تخلى عن مهماته مدرباً للمنتخب الوطني بعد 7 أعوام ناجحة قضاها مع "بلانكيروخا".

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وقاد الأرجنتيني المكنى "إل تيغري" والبالغ 64 عاماً المنتخب البيروفي إلى نهائيات مونديال 2018، وذلك بعد 36 عاماً من المشاركة الاخيرة للـ "بيكولور" في كأس العالم.

كما ساهم في خوض البيرو عقب احتلالها للمركز الخامس في المجموعة المشتركة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 الملحق الدولي، إلاّ انه فشل في تخطي عقبة المنتخب الأسترالي بخسارته بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلباً على ملعب الريان القطري في 13 حزيران/يونيو.

وفشلت البيرو، المصنفة 22 عالمياً والتي يقودها غاريكا منذ 2015، في الوصول الى كأس العالم للمرة السادسة بعد 1930 و1970 و1978 و1982 و2018.

وبات غاريكا أيقونة حيّة في البيرو، فتحت قيادته وصل المنتخب إلى نهائي مسابقة كوبا أميركا عام 2019 ليخسر أمام البرازيل صاحبة الارض 3-1.

ولم يكشف الاتحاد البيروفي عن اسم بديل لغاريكا، فيما وجهت له أبرز الأندية المحلية انتقادات عنيفة على خلفية "ادارة سيئة" للمفاوضات مع المدرب الأرجنتيني.

© 2022 AFP