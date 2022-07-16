بايرن ميونيخ يؤكد التوصل إلى اتفاق لانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

كريستوف ستاكه ا ف ب/ا ف ب

برلين (أ ف ب) – أكد بايرن ميونيخ الألماني السبت أنه توصّل إلى اتفاق مع برشلونة الإسباني يقضي بانتقال هدافه البولندي رويرت ليفاندوفسكي إلى النادي الكاتالوني، من دون الإشارة إلى أي تفاصيل.

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ونقل النادي البافاري في تغريدة عبر حسابه على تويتر عن رئيسه هيربرت هاينر قوله "لقد توصلنا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة. من الجيد أن يكون هناك وضوح لجميع الأطراف".

وأضاف أن "روبرت لاعب رائع وفاز بكل شيء معنا. نحن ممتنون له بشكل لا يصدق".

من جهته، أكد المدير التنفيذي لبطل ألمانيا أوليفر كان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن الاتفاق لا يزال شفهياً حتى الآن، وأن "العقد المكتوب لم يتم الانتهاء منه بعد".

وكان وسائل إعلام ألمانية وإسبانية عدة أشارت في وقت سابق إلى اتفاق توصل إليه الناديان، يقضي بانتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة بصفقة مقدرة بـ45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي "بيلد" و"كيكر" وشبكة "سكاي ألمانيا"، ليصل الكباش بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاماً "يعتزم الوصول اليوم (السبت) إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات".

وتابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية "لن يكون البولندي حاضراً في تقديم الفريق البافاري اليوم (السبت)"، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 تموز/يوليو)".

ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إلى تمارين بايرن، إذا بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخراً أكثر من مرة، قبل أن تتحسن لغة جسده الخميس.

وكان أعلن في نهاية أيار/مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "اقتربت من نهايتها". وأبدى النادي الكاتالوني إهتماماً كبيراً بضمّ المهاجم الهدّاف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب "فيفا" مرتين.

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً. حطم عدداً كبيراً من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني.

ومع 41 هدفاً في موسم 2021، حطم رقماً قياسياً يعود لسنوات عديدة: 40 هدفاً للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفاً لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفاً) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفاً).

© 2022 AFP