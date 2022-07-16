جلسة جديدة تبث مباشرة حول الهجوم على الكابيتول الأسبوع المقبل

نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

دونالد ترامب في واشنطن في 6 شباط/فبراير 2020، بعد يوم من تبرئته من قبل مجلس الشيوخ في أول محاكمة له أمام الكونغرس.

واشنطن (أ ف ب) – تعقد مجموعة من النواب الأميركيين الذين يحققون بشأن دونالد ترامب جلسة استماع جديدة تبث مباشرة في وقت ذروة الخميس المقبل تركز على ما كان يفعله الرئيس السابق عندما كان أنصاره يهاجمون الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

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وقالت نائبة رئيس هذه اللجنة البرلمانية ليز تشيني إن "دونالد ترامب رفض لساعات التدخل لوقف" هذا الاعتداء.

وأضافت تشيني وهي من الجمهوريين القلائل الذين تجرأوا على انتقاد الملياردير علنا "ستسمعون أن دونالد ترامب لم يرفع هاتفه إطلاقا في ذلك اليوم ليأمر إدارته بمد يد المساعدة" إلى الشرطة.

وفي السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وبدعوة من دونالد ترامب، توجه آلاف الأميركيين إلى واشنطن للاحتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن. وقد هاجموا الكونغرس في حالة فوضى بعدما دعاهم إلى "مسيرة إلى الكابيتول".

ولم يوجه ترامب نداء لهم لمغادرة المبنى إلا بعد أكثر من ثلاث ساعات، في تسجيل فيديو وضعه على حسابه على تويتر.

وقال لمؤيديه من حدائق البيت الأبيض "أشعر بألمكم (...) لكن علينا العودة إلى البيت الآن".

وانسحب المتظاهرون أخيرًا من محيط الكونغرس بعد فرض حظر تجول بقرار من رئيس بلدية واشنطن.

© 2022 AFP