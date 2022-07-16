ستة قتلى بينهم دركيان وشرطي في هجوم نادر قرب باماكو

ميشيل كاتاني ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 27 شباط/فبراير 2020 لعائلة نازحة هربت من القتال في قريتها إلى سيفاري

باماكو (أ ف ب) – قتل ستة أشخاص بينهم دركيان وشرطي في هجوم نادر قرب العاصمة المالية باماكو، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الجمعة.

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ووقع الهجوم ليل الخميس الجمعة "على بعد نحو 70 كيلومترا من باماكو عند حاجز زانتيغيلا على الطريق المؤدي إلى سيغو" في وسط البلاد، بحسب الوزارة.

وأدى الهجوم إلى جرح شخصين، ومقتل "ستة أشخاص" هم ثلاثة مدنيين وثلاثة من عناصر الأمن.

ولم يسبق لهذه المنطقة أن شهدت هجمات وهي بقيت حتى الآن بمنأى عن العنف المنتشر في شمال مالي ووسطها.

وأوضحت وزارة الأمن أن الهجوم في زانتيغيلا نفذه "مسلحون مجهولون".

وزار وزير الأمن الجنرال داود علي محمدين زانتيغيلا الجمعة "للاطلاع على الأضرار واعادة التأكيد على تعليمات السلامة".

شهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

وتتزامن الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي التمرد الانفصالية والجهادية في الشمال في 2012.

© 2022 AFP