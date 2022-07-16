شارابوفا تعلن عن انجاب طفلها الأول

كيفن وينتر غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت المصنفة أولى عالمياً في التنس سابقاً الروسية ماريا شارابوفا انها رزقت بطفلها الأول ثيودور، الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وهو الطفل الأول لحاملة لقب خمس بطولات كبرى البالغة 35عاماً من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس (42 عاماً).

كتبت شارابوفا الجمعة على موقع انستغرام "هي أجمل هدية يمكن لأسرتنا الصغيرة ان تطلبها وأكثرها تحدياً ومكافأة"، مشيرة بالأرقام الرومانية إلى ان تاريخ ولادة ثيودور في الأول من تموز/يوليو 2022.

وشارابوفا التي أعلنت عن حملها في نيسان/أبريل الماضي، هي بين عشر لاعبات فقط احرزن على الاقل مرة الالقاب الاربعة الكبرى في كرة المضرب (استراليا، رولان غاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز).

عام 2004، احرزت لقبها الاول الكبير في ويمبلدون بعمر السابعة عشرة، اتبعته بفلاشينغ ميدوز 2006، استراليا 2008 ثم رولان غاروس 2012 و2014.

حصدت أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 بخسارتها أمام الأميركية سيرينا وليامس، وأحرزت 36 لقباً في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي.

توقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى الى إيقافها 15 شهرًا، قبل أن تعود في نيسان/أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.

© 2022 AFP