مونديال يوجين: الإثيوبية غيداي تحرز ذهبية سباق 10 الاف م
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت العداءة الإثيوبية ليتيسينبيت غيداي بذهبية سباق 10 الاف م السبت على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى.
وقطعت غيداي مسافة السباق بزمن 30.09.94 دقيقة، متقدمة على الكينيتين هيلين أوبيري (30.10:02 د) ومارغاريت تشيليمو كيبكيمبوي (30.10.07)، فيما حلت حاملة اللقب الهولندية سيفان حسن رابعة بزمن 30.10:56 د.
ونجحت غيداي، حاملة الرقم القياسي العالمي للسباق، في الانطلاق بسرعة في الـ400 م الأخيرة وتمكنت من اجتياز خط النهاية بفارق ضئيل أمام أوبيري، فيما فشلت حسن بطلة السباق الأولمبي في طوكيو أيضا الصيف الماضي، في تدارك الموقف في الأمتار الأخيرة بعدما ظلت تراقب السباق منذ البداية.
© 2022 AFP