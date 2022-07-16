مونديال يوجين: الإثيوبية غيداي تحرز ذهبية سباق 10 الاف م

الاثيوبية ليتيسينبيت غيداي لحظة اجتيازها خط النهاية في سباق 10 الاف م في طريقها الى اللقب العالمي في مونديال يوجين في 16 تموز/يوليو 2022. جيويل صمد اف ب

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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت العداءة الإثيوبية ليتيسينبيت غيداي بذهبية سباق 10 الاف م السبت على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى.