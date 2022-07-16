مونديال يوجين: البحرينية يافي والتونسية بوزياني الى الدور النهائي

بن ستانسال اف ب

التونسية مرة بوزياني (الاخيرة على اليمين) خلال مشاركتها في الدور نصف النهائي لسباق 3 الاف م موانع في بطولة العالم لالعاب القوى في يوجين في 16 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغت البحرينية وينفريد موتيلي يافي والتونسية مروة بوزياني الدور النهائي لسباق 3 الاف م موانع السبت على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين ضمن النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى.

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وحلت كل من يافي وبوزياني في المركز الثالث في تصفيات مجموعتيهما، الأولى في الثالثة بزمن 9.17.32 دقائق، والثانية في الأولى بزمن 9.12:14 دقائق وهو رقم قياسي شخصي للعداءة التونسية وثالث أفضل توقيت في تصفيات المجموعات الثلاث.

وقالت بوزياني في تصريح لوكالة فرانس برس "أنا سعيدة جداً بتأهلي الى الدور النهائي وبالرقم القياسي الشخصي الذي لم أكن أتوقعه أبداً. إنه رقم جيد جداً".

وأضافت "كان السباق سريعا منذ البداية على غير المتوقع وبالتالي كان يتعين عليّ مجاراته منذ البداية وعدم ترك الفرصة للعداءات في التقدم كثيراً".

وتابعت "كانت استعداداتي جيدة لبطولة العالم هذا العام وتوجتها بفضية في دورة المتوسط قبل أسبوعين من مونديال يوجين"، مشيرة إلى أنها تطمح إلى التواجد "بين الثماني الأوليات في الدور النهائي وتحسين رقمي الشخصي مرة أخرى".

وأوضحت بوزياني أنها لم تشارك كثيراً في اللقاءات الدولية هذا الموسم بسبب مشكلة في التأشيرة إلى أوروبا، مؤكدة أن هدفها "الأسمى هو أولمبياد باريس عام 2024".

من جهتها، قالت يافي "السباق كان جيداً قمت بما كنت أتوقع القيام به وإدارة السباق بذكاء ولم أجهد نفسي كثيراً لأنني أهدف إلى المنافسة على اللقب العالمي في الدور النهائي".

وأضافت "كانت استعداداتي شاقة لهذه البطولة وأتمنى أن تتكلل بميدالية ذهبية".

ويقام الدور النهائي الأربعاء المقبل.

وضمن الجزائري أمين بوعناني الدور نصف النهائي لسباق 110 م حواجز بحلوله ثانياً في السلسلة الثالثة والمركز العاشر في تصفيات المجموعات الست للدور الأول بزمن 13.44 ثانية.

ويقام الدوران نصف النهائي والنهائي ظهر غد الأحد.

© 2022 AFP