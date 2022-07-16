مونديال يوجين: البقالي بسهولة الى الدور النهائي

العداء المغربي سفيان البقالي خلال مشاركته في تصفيات سباق 3 الاف م موانع في بطولة العالم في يوجين في 15 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تأهل المغربي سفيان البقالي بسهولة الى الدور النهائي لسباق 3 الاف م موانع بصدارته تصفيات المجموعات الثلاث الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد" في مدينة يوجين الأميركية.

إعلان اقرأ المزيد

وحقق البقالي أسرع توقيت في التصفيات وهو 8.16:65 دقائق في طريقه الى الفوز بصدارة المجموعة الأولى أمام الكينيين ليونارد كيبكيموي (8.16:94 د) وأبراهام كيبيووت (8.17:04 د) والإثيوبي غيتنيت والي (8.17:49 د).

وكانت المجموعة الأولى الأسرع بين المجموعات الثلاث وشهدت تأهل الأربعة الأوائل علما أن الثلاثة الأوائل يتأهلون مباشرة إلى جانب ستة عدائين أصحاب أسرع توقيت بعدهم.

وقال البقالي "كان السباق تكتيكيا مثلما كنت أرغب، كان بطيئا لأنني رغبت في تخزين طاقتي الى الامتار الأخيرة وهذا ما حصل على الرغم من درجة الحرارة التي أثرت كثيرا لكنني معتاد على هذه الظروف وبحكم خبرتي والتداريب الشاقة نجحت في التأقلم معها وحجز المركز الأول".

وأضاف الساعي إلى إعادة الذهب لبلاده للمرة الأولى منذ تتويج جواد غريب في ماراثون نسخة 2005 في هلسنكي "الآن يجب التفكير في السباق النهائي الذي سيقام الإثنين في وقت متأخر نسبيا مقارنة مع توقيت سباق اليوم".

وبخصوص الضغوطات الملقاة على عاتقه من كبطل أولمبي أجل الظفر باللقب العالمي، قال "أنا هنا من أجل الدفاع عن حظوظي في التتويج باللقب، وسنتبع الخطة ذاتها التي خولتنا التتويج باللقب الأولمبي في طوكيو" الصيف الماضي.

وفرض البقالي نفسه نجما في سباق 3 الاف م موانع منذ احرازه برونزية النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019، توَّجها بذهبية أولمبياد طوكيو عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980.

وكان البقالي الوحيد بين ثمانية عدائين عرب خاضوا التصفيات ضمن تأهله الى الدور النهائي، حيث خرج مواطناه صلاح الدين ين يزيد ومحمد تيندوفت، والجزائريان بلال تبتي وهشام بوشيشة والتونسيان أحمد الجزيري ومحمد أمين جهيناوي والجيبوتي محمد إسماعيل.

وحل بن يزيد ثالثا عشر في المجموعة الثانية (8.38:46 د)، وتبتي حاديا عشر في المجموعة الأولى (8.38:45 د)، وبوشيشة تاسعا في الثانية (8.27:39 د)، والجزيري عاشرا في الثانية (8.28:28 د)، وجهيناوي سادسا في الثالثة (8.22:00 د)، واسماعيل سابعا في الثانية (8.25:85 د)، فيما لم يكمل تيندوفت تصفيات المجموعة الثالثة.

© 2022 AFP