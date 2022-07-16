مونديال يوجين: البيروفية غارسيا ليون تحرز الذهبية الأولى وتمنح بلادها ميدالية تاريخية

جيم واتسون اف ب

البيروفية كيمبرلي ليون غارسيا تجتاز خط النهاية في طريقها الى الظفر باللقب العالمي في سباق 20 كلم مشيا في مونديال يوجين في 15 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت العداءة البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون الذهبية الأولى في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لالعاب القوى عندما حلت أولى في سباق 20 كلم مشيا الجمعة في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت غارسيا ليون مسافة السباق بزمن ساعة و26 دقيقة و58 ثانية محققة رقما قياسيا وطنيا، متقدمة على البولندية كاتارينا دييبلو صاحبة الفضية بزمن 1.27:31 ساعة وهو رقم قياسي وطني أيضا، والصينية جيجيي كيي يانغ صاحبة البرونزية (1.27:56 ساعة).

وهي المشاركة الثانية لغارسيا ليون في بطولة العالم بعد الاولى في نسخة لندن 2017 عندما حلت سابعة.

ومنحت غارسيا ليون، البالغة من العمر 28 عاما، الميدالية الأولى لبلادها في تاريخ بطولات العالم، واضعة حدا للسيطرة الصينية على اللقب العالمي في النسخ الثلاث الماضية حيث توجت هونغ ليو بلقب نسختي 2015 في بكين و2019 في الدوحة، ويانغ جيايو بلقب نسخة 2017 في لندن.

واكتفت ليو حاملة اللقب العالمي ثلاث مرات (2011 و2015 و2019) وبطلة اولمبياد ريو دي جانيرو ووصيفة اولمبياد لندن 2012 وثالثة النسخة الاخيرة في طوكيو الصيف الماضي، بالمركز الخامس بزمن ساعة و29 دقيقة، وفشلت بالتالي في أن تصبح أول عداءة تحرز اللقب العالمي للسباق أربع مرات.

وقالت غارسيا ليون "لقد حلمت بهذه الميدالية منذ أن كنت صغيرة".

وأضافت "أريد أن أهديها لجميع البيروفيين. سيكونون فخورين جدا. هذه أول ميدالية لنا في بطولة العالم وآمل ألا تكون الأخيرة".

وتابعت "بقيت مركزة على هدفي لتحقيق ميدالية. فكرت في ذلك خلال السباق بأكمله ونجحت الأمور".

وأردفت قائلة "أنا سعيدة وفخورة بنفسي. لقد عملت بجد، على أمل أن أكون في وضع جيد. لم يكن الأمر سهلاً، لكنني محاربة".

وستشارك غارسيا ليون في سباق 35 كلم مشيا الجمعة المقبل.

© 2022 AFP