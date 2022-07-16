مونديال يوجين: كيرلي يوجه إنذارا لمنافسيه على اللقب العالمي لسباق 100 م

العداء الأميركي فريد كيرلي عقب فوزه بالمركز الاول في تصفيات الدور الأول لسباق 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين في 15 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – وجه العداء الأميركي فريد كيرلي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه على اللقب العالمي في سباق 100 م في النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم في ألعاب القوى المقامة في مدينة يوجين الأميركية، بتحقيق أسرع توقيت في تصفيات الدور الأول الجمعة على ملعب "هايوارد فيلد" مسجلا 9.79 ثانية.

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وفرض كيرلي الذي حقق أفضل توقيت هذا العام (9.76 ث) في طريقه إلى الفوز في التجارب الأمريكية المؤهلة الى المونديال على الملعب ذاته ليصبح صاحب ثامن أسرع توقيت في التاريخ، نفسه في السلسلة الثانية من التصفيات أمام البريطاني زانيل هيوز (9.97 ث).

خاض كيرلي 7 سباقات هذا العام قبل اليوم نزل في جميعها تحت حاجز 10 ثوان آخرها خلال التجارب الأميركية حيث حقق في غضون ساعتين، أفضل رقم شخصي وقدره 9.76 ث في نصف النهائي ثم 9.77 ث في النهائي.

سخر العديد من الخبراء عندما قرر كيرلي العام الماضي الانتقال من المنافسة في سباق 400 م إلى 100 م، لكن الأميركي الفارع الطول وصاحب البنية القوية أثبت صوابه بتتويجه بفضية اولمبياد طوكيو وسيكون العداء الذي يجب قهره وحرمانه من أول ذهبية فردية له على المسرح العالمي.

ونجح ثلاثة عدائين أميركيين آخرين في حجز بطاقتهم الى الدور نصف النهائي بصدارة مجموعاتهم ويتعلق الأمر بمارفين برايسي (10.05 ث في المجموعة الأولى) وترايفون بروميل (9.89 ث في الثالثة) وحامل اللقب كريستيان كولمان (10.08 ث في السابعة الأخيرة).

وتمني الولايات المتحدة النفس في التتويج باللقب العالمي الثالث تواليا للمرة الثالثة بعد الاولى بين 1983 و1991 والثانية بين 1997 و2001.

وستكون جامايكا ممثلة في نصف النهائي السبت بأوبلايك سيفيي الذي سجل 9.93 ثانية، وبطل العالم 2011 يوهان بلايك.

وحجز الإيطالي مارسيل لامونت جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو، بطاقته إلى نصف النهائي بحلوله ثانيا في المجموعة الرابعة خلف سيفيي بعدما سجل 10.04 ثوان.

وكان هذا أول ظهور لجاكوبس منذ 26 حزيران/يونيو الماضي عندما توج باللقب المحلي الخامس بزمن متواضع بلغ 10.12 ث.

تطرح علامات الاستفهام حول جاهزية جاكوبس لتأكيد احقيته باللقب الأولمبي أو على الأقل الفوز بإحدى الميداليات، خصوصا عقب توقف موسمه في الهواء الطلق بسبب الإصابات، مما أجبره على الانسحاب من العديد من اللقاءات الدولية بينها يوجين وروما وأوسلو وستوكهولم ضمن الدوري الماسي.

وقال الإيطالي: "أنا لست جاهزا مئة بالمئة. يمكنني القول أن لياقتي البدنية جيدة. أنا فقط بحاجة إلى تجهيز ساقي للركض".

وتفوق الياباني عبد الحكيم ساني براون في المجموعة السابعة بزمن 9.98 ثوان أمام النيوزيلندي إدوارد أوساي-نكيتيا (10.08 ث) والكيني فرديناند أومانيالا الذي كان حقق 9.77 ثوان في أيلول/سبتمبر الماضي ليحتل المركز التاسع في قائمة الأسرع على الإطلاق.

وكان المركز الثالث رائعا بالنسبة لأومانيالا الذي وصل الخميس إلى الولايات المتحدة عقب استلامه المتأخر للتأشيرة وذهب إلى المضمار بعد ساعات فقط من ملامسة قدميه للأراضي الأمريكية.

وقال أومانيالا: "يبدو أن الجميع يتحدثون عني، لكنني آمل أن يكون ذلك لسبب وجيه".

وأضاف "إنه شيء محفز يمكنك جذب الكثير من الاهتمام من هذا القبيل. أريد فقط أن أركز على السباق وليس الأشياء الأخرى المحيطة. الشيء الرئيسي هو الوصول إلى الدور نصف النهائي. أنا سعيد لأنني فعلت ذلك".

وتابع "جسدي يشعر بالثقل الآن. ولكن حتى لو لم أنجح في ذلك من التصفيات، فإن الرحلة تستحق المجيء إلى هنا. أشعر حقًا أن لدي ما أقدمه".

© 2022 AFP