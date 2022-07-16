مونديال يوجين: لقب عالمي خامس توالياً للبولندي فايديك في رمي المطرقة

بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج البولندي بافل فايديك السبت بلقبه العالمي الخامس توالياً في مسابقة رمي المطرقة عندما أحرز المركز الأول في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحقق فايديك إنجازه الخارق في محاولته الثالثة عندما سجل 81.98 م وهو أفضل رقم هذا العام في المسابقة، متفوقاً على مواطنه فويتشيخ نوفيتسكي، بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مع 81.03 في محاولته الثالثة أيضاً.

وبات فايديك ثاني رياضي يحقق خمسة ألقاب متتالية في المونديال بعد الاسطورة الاوكراني سيرغي بوبكا في مسابقة القفز بالزانة، علماً أن الأخير حصد ستة ألقاب متتالية من 1983 الى 1997.

وكانت البرونزية من نصيب النروجي إيفيند هنريكسن بـ80.87 م في محاولته الثانية وهو أفضل رقم له هذا الموسم.

وكان هنريكسن نال برونزية أولمبياد طوكيو أيضاً.

© 2022 AFP