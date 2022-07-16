وفد روسي زار ايران مرتين على الأقل لمعاينة طائرات مسيرة (البيت الأبيض)

- الجيش الإيراني/أ ف ب

صورة وزعها الجيش الإيراني في 28 أيار/مايو 2022 من قاعدة تحت الأرض للطائرات المسيّرة في مكان غير محدد.

واشنطن (أ ف ب) – زار مسؤولون روس ايران مرتين على الأقل هذا الصيف لمعاينة الطائرات المسيرة المقاتلة التي ستسلمها طهران إلى موسكو المنخرطة في هجوم على أوكرانيا، وفق ما أكد جيك ساليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض السبت.

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عرض الجيش الإيراني طائراته المسيرة على وفد روسي يومي 8 و 5 تموز/يوليو في قاعدة كاشان الجوية، البعيدة 200 كيلومتر جنوب طهران، بحسب صور الأقمار الصناعية التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى تعزيز ترسانتها أمام المقاومة التي يبديها الجيش الأوكراني في شرق البلاد.

وقال سوليفان "ننشر هذه الصور التي التقطت في حزيران/يونيو والتي تظهر الطائرات المسيرة الإيرانية التي اطلع عليها الوفد الروسي في ذلك اليوم. ويشير ذلك إلى استمرار الاهتمام الروسي بامتلاك طائرات مسيرة إيرانية مقاتلة".

واضاف "بحسب علمنا هذه هي المرة الاولى التي يزور فيها وفد روسي هذه القاعدة الجوية لمثل هذا الغرض".

وأعلن البيت الأبيض الاثنين أنه تلقى معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة، بينها قتالية، وأن الجيش الإيراني سيجري دورات تدريبية للتعامل مع هذه الاسلحة اعتبارًا من تموز/يوليو.

واوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة "سي إن إن" هذا الأسبوع، أن هذه الطائرات المسيرة يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع وتسليم الذخائر.

واضاف كيربي الثلاثاء "كان من المهم ابلاغ العالم بمعرفتنا أن روسيا بحاجة إلى هذه الامكانات الإضافية" مشيراً إلى أنهم "يزيدون مواردهم بشكل متسارع".

أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي منح مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك منظومة "هيمارس" وقذائف دقيقة. وقدمت واشنطن بالفعل 6,9 مليارات دولار على شكل مساعدات عسكرية لكييف منذ بدء الغزو.

ونفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الجمعة، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، تأكيدات البيت الأبيض بتسليم طائرات مسيرة إلى روسيا ووصفها بأنها "لا أساس لها".

وتشكل الطائرات المسيرة سلاحاً حاسماً في المعارك الجارية بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية. وهي تساعد القصف المدفعي على تحديد أهداف العدو والقيام بمهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات المحددة الهدف.

© 2022 AFP