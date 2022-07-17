باريس سان جرمان الى اليابان لخوض 3 مباريات استعدادية

توشيفومي كيتامورا ا ف ب

نجوم باريس سان جرمان الثلاثة كيليان مبابي والارجنتيني لونيل ميسي والبرازيلي نيمار بالاضافة الى الياباني كازويوشي ميورا (من اليسار الى اليمين) بعد وصولهم الى اليابان لخوض 3 مباريات ودية. 17 تموز/يوليو 2022

طوكيو (أ ف ب) – وصل باريس سان جرمان الفرنسي المدجج بالنجوم إلى اليابان الأحد في جولة تشهد خوضه مباريات ضد ثلاثة فرق محلية، حيث يأمل مدربه الجديد كريستوف غالتييه في تحقيق بداية قوية مع العملاق الفرنسي.

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ويلتقي سان جرمان، الذي يضم الثلاثي الناري كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي، مع كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز وغامبا أوساكا خلال فترة إقامته في اليابان على مدى 10 أيام على ان يتوجه بطل فرنسا بعد ذلك إلى إسرائيل لمواجهة نانت في مباراة كأس الابطال الفرنسية في تل أبيب في 31 آب/أغسطس.

سيقود غالتييه باريس سان جرمان للمرة الأولى منذ وصوله من نيس لتولي المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال الصيف.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي في طوكيو أمام نحو 100 صحافي "لدينا ثلاث مباريات ضد منافسين جيدين للغاية". وأضاف "كرة القدم اليابانية في مستوى عال جدا ولاعبوها يتمتعون بتقنية جيدة وسرعة جيدة. أتمنى أن تكون هذه المباريات تحضيرا جيدا لكأس الابطال في تل أبيب".

اما ميسي فإعتبر ان كرة القدم اليابانية "خطت بعض الخطوات الكبيرة الى لأمام". واضاف "إنهم منظمون للغاية وتنافسيون. لقد أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة من الناحية البدنية".

تضم صفوف سان جرمان 25 لاعباً في اليابان وقد هبط الفريق في مطار هانيدا في طوكيو قبل وقت قصير من منتصف النهار.

© 2022 AFP