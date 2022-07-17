رالي إستونيا: فوز خامس لروفانبيرا يبعده في صدارة بطولة العالم

توني كارومبا ا ف ب

تارتو (إستونيا) (أ ف ب) – حقق السائق الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) فوزه الخامس هذا الموسم بسيطرته على رالي إستونيا الحصوي، الجولة السابعة من بطولة العالم للراليات، متقدما على زميله البريطاني إلفين إيفانز والاستوني اوت تاناك (هيونداي).

إعلان اقرأ المزيد

والفوز هو الخامس لروفانبيرا هذا الموسم من اصل 7 جولات، ولم يفلت منه سوى الرالي الافتتاحي في مونتي كارلو حيث حل رابعاً فيما كان الفوز من نصيب الفرنسي سيباستيان لوب، وفي رالي سردينيا الذي شهد فوز تاناك بينما حل الفنلندي خامساً.

وقدم متصدر الترتيب العام أداء رائعاً على المسار الحصوي للرالي الإستوني الذي شهد هيمنة إيفانز على معظم مراحل الجمعة عبر الفوز بخمس من أصل ثمانٍ، ليتقدم بأفضلية 19.9 ثانية.

إلا أن روفانبيرا بدأ تألقه مع بدء هطول الأمطار بشكل متقطع وازدياد صعوبة المنافسة، فشق طريقه نحو الصدارة في المرحلة الأخيرة للجمعة، مستفيداً من معاناة زميله تحت الأمطار.

وواصل الفنلندي الضغط ليتقدم بفارق 22.6 ثانية في صدارة الرالي، ثم حاول إيفانز العودة خلال مراحل السبت، لكن روفانبيرا كان لا يقهر لدرجة أنه فاز بسبع مراحل خاصة متتالية، ما جعله يبتعد في الصدارة بفارق مريح حتى حسم الفوز الأحد بفارق 1:00.9 دقيقة عن زميله، فيما جاء تاناك ثالثاً بفارق 1:55.7 د، والبلجيكي تيري نوفيل (هيونداي) رابعاً بفارق قرابة 4 دقائق.

وتدخل بطولة العالم العطلة الصيفية التي تمتد حتى الرابع من آب/أغسطس (رالي فنلندا)، وروفانبيرا في الصدارة برصيد 175 نقطة وبفارق 83 نقطة عن نوفيل و96 عن ايفانز.

وقال روفانبيرا "كان السباق صعبا لكننا قدنا ببراعة. شكرا لفريقي ولجميع الذين ساهموا بجعل سيارتي فائقة السرعة".

وشهد سباق استونيا ظهورا لافتا لروفانبيرا الى الاضواء وتحديدا عام 2021، عندما اصبح بعمر 20 عاما و9 اشهر و17 يوما، اصغر سائق يتوج بطلا في إحدى مراحل بطولة العالم.

وفي حال قٌدر له ان يتوج بطلا للعالم في نهاية الموسم، فإنه سيصبح البطل الأصغر في تاريخ البطولة.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 2.54:29 ساعة

2- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 1:00.9 دقيقة

3- الاستوني اوت تاناك (هيونداي) بفارق 1:55.7 د

4- البلجيكي تيري نوفيل (هيونداي) بفارق 3:53.3 د

5- الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 4:13.4 د

- ترتيب بطولة السائقين:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 175 نقطة

2- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 92

3- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 79

4- الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 77

5- الإيرلندي كريغ برين (فورد) 60

- ترتيب بطولة الصانعين:

1- تويوتا 298 نقطة

2- هيونداي 211

3- ام-سبورت/فورد 157

© 2022 AFP