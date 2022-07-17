مئة يوم على الاحتجاجات في سريلانكا والرئيس بالإنابة "هدف جديد" للمتظاهرين

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رجل يرتدي عصابة رأس تحمل شعارًا ضد الرئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكرمسينغيه وهو يلوح بالعلم الوطني السريلانكي قرب مقر الأمانة الرئاسية في كولومبو في 17 تموز/يوليو 2022

كولومبو (أ ف ب) – في اليوم المئة من الحركة الاحتجاحية في سريلانكا، بات خليفة الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي أعلن استقالته الخميس بعدما فرّ من بلده الغارق بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، في دائرة اهتمام المتظاهرين.

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وكان راجاباكسا قد فرّ من القصر الرئاسي بعدما اقتحمه متظاهرون الأسبوع الماضي، ثمّ أعلن تنحّيه الخميس.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، أعمال عنف ونقصاً حاداً في الوقود وانقطاعاً للكهرباء ومعدّلات تضخّم قياسية. ويتّهم المتظاهرون المسؤولين بتدمير البلاد.

ووحّدت الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التاميل والمسلمين، والمجموعات العرقية التي يصعب التوفيق بينها، في كراهية راجاباكسا ومحيطه.

بدأت حملة "النضال" المطالبة برحيل راجاباكسا في التاسع من نيسان/أبريل. ونصب عشرات آلاف المتظاهرين جاؤوا من مختلف انحاء البلاد خيماً أمام مقر الرئاسة في العاصمة كولومبو.

كان من المفترض أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت التوقعات، قرروا إبقاء الاعتصام الى أجل غير مسمى.

وقالت المُدرّسة نيلو (26 عامًا) المتحدّرة من بلدة على الساحل الجنوبي لسريلانكا، لوكالة فرانس برس "عندما سمعت الأخبار وشاهدت ما يحصل هنا، قررت أن عليّ المجيء ومساعدة" المتظاهرين.

وأقامت نيلو الشهر الماضي في المخيم الذي أُقيم في كولومبو، وهي الآن من المتطوّعين العاملين على تقديم الطعام للمتظاهرين مساءً.

واضافت نيلو التي فضّلت عدم كشف اسمها الكامل "نحن بحاجة إلى تغيير ونحن التغيير".

وتتابع "نريد أن يُمثّل رئيسنا البلد برمتّه، لا أن يكون شخصًا ينهب من الشعب".

وبموجب دستور سريلانكا، تمّ تنصيب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه الخميس رئيسا بالإنابة للبلاد بعد استقالة راجاباكسا رسميًا.

وسيلتئم البرلمان الأربعاء لانتخاب خلف لراجابكسا من بين النواب. وسيتولى الرئيس الجديد منصبه حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

لكن المتظاهرين يحتقرون الرئيس بالانابة باعتباره حليفًا للإخوة راجاباكسا الأربعة الذين تحكّموا بسريلانكا لسنوات، واقتحموا مكتبه الأربعاء، قبل الخروج منه ومن المباني العامة التي سبق أن اقتحموها.

متظاهرون يرفعون لافتات مكتوبة عليها شعارات داعمة للشعب السريلانكي واحتجاجاته على الإدارة السياسية للأزمة الاقتصادية في سريلانكا في 17 تموز/يوليو في نيودلهي في الهند سجّاد حسين ا ف ب

"ما زلنا بعيدين من أي تغيير"

رغم ذلك، يبدو أن ويكريمسينغه يستعدّ للترشح للبقاء على رأس البلاد بعد الأربعاء. وأعلن حزب بودوجانا بيرامونا الذي ينتمي إليه راجابكسا ويحظى بالأغلبية البرلمانية، الجمعة أنه لن يرشح أحدًا للرئاسة بهدف دعم ويكريمسينغه.

وكتب الناشط براساد ويليكومبورا في تغريدة الأحد "مر مئة يوم على البداية" مطالبًا ويكريميسينغه أيضاً بالتخلي عن السلطة.

وأضاف "لكننا ما زلنا بعيدين من أي تغيير في النظام".

وكان ماهيندا، الأخ الأكبر لغوتابايا، قد استقال من منصبه في رئاسة الوزراء في أيار/مايو، وعيّن مكانه ويكريميسينغه على الرّغم من أن الأخير نائب في المعارضة يُمثّل حزبا لديه مقعد واحد في البرلمان.

وقال متحدث باسم المتظاهرين المعتصمين في كولومبو لوكالة فرانس برس "ندرس مع المجموعات المشاركة في (حملة) النضال توجيه الحملة ضد رانيل ويكريميسينغه".

شرطيون يقفون أمام مبنى البرلمان السريلانكي في كولومبو لحراسته في 16 تموز/يوليو 2022 ارون سنكر ا ف ب

ولا يزال المحتجّون يخيمون أمام المقر الرئاسي وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا.

وأمر الرئيس الموقت الجيش ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى العاصمة الاثنين لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت الأربعاء.

© 2022 AFP