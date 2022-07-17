مطعم في كراماتورسك يصر على تقديم السوشي ... رغم أنف الحرب

ميغيل مدينة ا ف ب

طاهي السوشي ايغور بيسوخ (23 عامًا) يُحضّر وجبة طعام في مطعم "ووكا" في وسط كراماتورسك في أوكرانيا في 15 تموز/يوليو 2022 في ظلّ الحرب

كراماتورسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – لا يزال المطعم الذي يعمل فيه ايغور بيسوخ يقدّم السوشي لزبائنه في شرق أوكرانيا، على بعد حوالى عشرين كيلومترًا فقط من خطّ المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونباس التي تحاول موسكو السيطرة عليها بالكامل.

إعلان اقرأ المزيد

يُشغّل بيسوخ (23 عامًا) الموسيقى لمحاولة طمس صوت صفارات الإنذار، لكنه لم يتمكّن من حجب صوت صاروخ سقط وسط كراماتورسك الجمعة، وتحديدًا في ساحة السلام قرب مبنى البلدية والمركز الثقافي ومطعم السوشي الذي يعمل فيه. ومطعم "ووكا" هو أحد آخر المطاعم التي لا تزال تعمل في كراماتورسك.

عند سماعهم دوي الانفجار، هرع موظفو "ووكا" إلى ملجأ.

خرجوا منه بعد عشرين دقيقة لمعاينة الأضرار، فوجدوا جميع النوافذ والأبواب قد تحطّمت رغم تحصينها بألواح خشب.

سارعوا الى التنظيف واستمروا في إعداد طلبيات السوشي في انتظار تسليمها.

لم تُسفر الضربة عن أي قتلى، لكنها تسببت بتدمير نوافذ عدّة مبان مجاورة.

طاهي السوشي ايغور بيسوخ (23 عامًا) يُحضّر وجبة طعام في مطعم "ووكا" في وسط كراماتورسك في أوكرانيا في 15 تموز/يوليو 2022 في ظلّ الحرب ميغيل مدينة ا ف ب

ويقول بيسوخ "الصوت كان قويًا. لم نكن نتوقّعه. بالطبع كنت خائفًا".

لم تكن العودة إلى العمل في اليوم التالي سهلة، بحسب قوله، لكن "الحرب تبقى حربًا، ويجب تقديم وجبة الغداء في موعدها"، مكررًا بذلك مقولة شهيرة وهو يبتسم.

بين 10 و30 وجبة يوميًا

يعمل بيسوخ في مطعم "ووكا" منذ سنوات. والزبائن الأساسيون حاليًا هم الجنود المتمركزون في كراماتورسك أو اولئك العائدون من جبهة القتال.

وتشهد المدينة الأوكرانية التي كان يسكنها نحو 150 ألف نسمة قبل الحرب، تهديدات مستمرة بالقصف.

أودى قصف على فندق في 7 تموز/يوليو بشخص. وقُتل أكثر من 50 شخصًا في نيسان/أبريل إثر تعرّض محطة قطارات للقصف.

تحدثت وكالة فرانس برس مع موظفي المطعم قبيل قصف الجمعة، ثمّ عادت السبت لتفقد المكان بعد تنظيفه.

طاهي السوشي ايغور بيسوخ (23 عامًا) يُحضّر وجبة طعام في مطعم "ووكا" في وسط كراماتورسك في أوكرانيا في 15 تموز/يوليو 2022 في ظلّ الحرب ميغيل مدينة ا ف ب

أعيد تركيب الألواح الخشب الواقية وتراكمت الطلبات على المنضدة أمام الزجاج الذي كان بيسوخ يعمل خلفه.

يقوم بترتيب ولفّ وتقطيع نحو مئة قطعة سوشي يوميًا في المطعم الذي لم يُغلق أبوابه يومًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ويعمل حاليًا سبعة موظفين في مطعم "ووكا" الذي افتُتح في العام 2016، بعدما كان 28 شخصًا يعملون فيه قبل بداية الحرب.

ويقول بيسوخ الذي عمل في مطاعم في كييف وساحل بحر آزوف قبل أن يعود إلى مسقطه كراماتورسك "العمل طبيعي، حتى في ظلّ هذا الوضع".

وعمّا إذا قد فكّر بالالتحاق بالجيش، يقول "ما الفائدة؟ لا خبرة لديّ، لن أنفعهم".

ويضيف الشاب الذي يحلم بتأسيس مطعم خاص به "هنا، أساعد بطريقة ما".

طاهي السوشي ايغور بيسوخ (23 عامًا) يُقدّم وجبة سوشي في مطعم "ووكا" في وسط كراماتورسك في أوكرانيا في 15 تموز/يوليو 2022 في ظلّ الحرب ميغيل مدينة ا ف ب

يقدّم "ووكا" حاليا بين 10 و30 وجبة يوميًا، لكن لا يُسمح للزبائن بتناول الوجبة في الداخل، لأسباب أمنية.

ويوضح صاحب المطعم دميتري بليسكانوف، قبل ساعات من سقوط الصاروخ في ساحة السلام، "تصوروا إذا سقط صاروخ على المطعم، ستكون مسؤوليتنا كبيرة".

© 2022 AFP