مونديال يوجين: الأميركية إيلي تمنح بلادها الذهبية الأولى

بن ستانسال اف ب

الأميركية تشايسي إيلي تحتفل بتتويجا بطلة للعالم في الكرة الحديد في مونديال يوجين في 16 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الأميركية تشايسي إيلي ذهبية الكرة الحديد السبت في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحسمت إيلي اللقب العالمي في محاولتها الأولى عندما سجلت 20.49 م متقدمة على حاملة اللقب وبطلة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي الصينية غونغ ليجياو التي اكتفت بالفضية بـ20.39 م حققتها في محاولتها الخامسة قبل الأخيرة.

وعادت البرونزية إلى الهولندية جيسيكا شيلدر برميها 19.77 م في محاولتيها الثانية والخامسة قبل الأخيرة.

وهي الذهبية الأولى للولايات المتحدة في النسخة العالمية التي تستضيفها على أرضها للمرة الأولى في تاريخها.

في المقابل، عززت ليجياو البالغة من العمر 33 عاما رقمها القياسي في عدد الميداليات في المسابقة وفي النسخة الثامنة على التوالي بحصدها الميدالية السابعة في إنجاز غير مسبوق بينها لقبان عالميان (2017 و2019) وفضية (2015) وثلاث برونزيات (2009 و2011 و2013).

© 2022 AFP